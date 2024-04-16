نمو اقتصاد روسيا بمعدل يفوق اقتصادات الدول الصناعية الكبرى

توقعت تقرير جديد أن ينمو الاقتصاد الروسي بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة في العالم، بما في معدلات النمو في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد روسيا بنسبة 3.2% هذا العام، ويلفت صندوق النقد الدولي إلى أن صادرات النفط الروسي “حافظت على استقرارها” وظل الإنفاق الحكومي “مرتفعا” مما ساهم في النمو.

وقد ساعد سخاء الإنفاق روسيا على تحدي توقعات الانكماش الحاد الذي توقعه بعض المراقبين في البداية. وقد ولد كل هذا لخلق دوامة من ارتفاع الأجور وأسعار المستهلك. أبقى البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، حيث حذرت محافظته إلفيرا نابيولينا من أن الاقتصاد لا يزال يظهر علامات الانهاك.

وبشكل عام وعلى الصعيد العالمي، لفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي كان “مرنًا بشكل ملحوظ على الرغم من العديد من التوقعات القاتمة، وجرى تجنب الركود العالمي، وأثبت النظام المصرفي مرونته إلى حد كبير، ولم تعاني اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى من توقف مفاجئ”.