فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

نمو اقتصاد روسيا بمعدل يفوق اقتصادات الدول الصناعية الكبرى

اقتصاد روسيا سيحقق نموا بمعدل يفوق اقتصادات الدول الصناعية الكبرى

فريق التحرير by فريق التحرير

توقعت تقرير جديد أن ينمو الاقتصاد الروسي بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة في العالم، بما في معدلات النمو في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد روسيا بنسبة 3.2% هذا العام، ويلفت صندوق النقد الدولي إلى أن صادرات النفط الروسي “حافظت على استقرارها” وظل الإنفاق الحكومي “مرتفعا” مما ساهم في النمو.

وقد ساعد سخاء الإنفاق روسيا على تحدي توقعات الانكماش الحاد الذي توقعه بعض المراقبين في البداية. وقد ولد كل هذا لخلق دوامة من ارتفاع الأجور وأسعار المستهلك. أبقى البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، حيث حذرت محافظته إلفيرا نابيولينا من أن الاقتصاد لا يزال يظهر علامات الانهاك.

وبشكل عام وعلى الصعيد العالمي، لفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي كان “مرنًا بشكل ملحوظ على الرغم من العديد من التوقعات القاتمة، وجرى تجنب الركود العالمي، وأثبت النظام المصرفي مرونته إلى حد كبير، ولم تعاني اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى من توقف مفاجئ”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...