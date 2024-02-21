فريق التحرير by فريق التحرير

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نفاد كامل كمية المنتجات التي أطلقها ترامب من أحذية رياضية وعطر للنساء والرجال

بيعت كل الاحذية التي تحمل اسم ترامب بعد إطلاقها وتضمنت أحذية رياضية وعطور

فريق التحرير by فريق التحرير

بيعت منتجات ونفذت بسرعة بعد أن أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحت علامته التجارية الخاصة بالأحذية الرياضية وقال ترامب خلال كشف منتجاته في فيلادلفيا: “كنت أود القيام بذلك منذ وقت طويل، لدي بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون معي في مثل هذه الأمور وقد توصلوا إلى هذا الحذاء الذي أعتقد أنه سيحقق نجاحا كبيرا”، بحسب موقع “إن بي سي نيوز”.

وبيعت الأحذية الرياضية خلال وقت قصير من إطلاقها، وتفسر رمزية الرقم 47 في اسم المنتج العطور إلى أن دونالد ترامب يعتقد أنه يمكن أن يصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية. جاء إطلاق العطر والكولونيا بعد يوم واحد فقط من الحكم على دونالد ترامب بدفع 540 مليون دولار في محاكمة احتيال مدنية. وجاء الحذاء الرياضي بسعر 400 دولار فيما كان سعر العطر 99 دولار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...