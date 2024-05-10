مهرجان كان يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تدابيره الأمنية

يخطو مهرجان كان السينمائي خطوة نحو المستقبل من خلال اعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تدابيره الأمنية في دورته السابعة والسبعين، وذلك استعدادًا لاستضافة العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.

فقد تم تركيب 17 كاميرا مراقبة تعمل بالذكاء الاصطناعي حول قصر المهرجانات، مسرح العروض السينمائية وحفلات الاستقبال، وذلك بهدف رصد أي “سلوك مشبوه أو خطير” واكتشاف أي طرود مرمية أو أسلحة أو تحركات غير طبيعية بين الحشود.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أمنية شاملة تشمل نشر 462 زر اتصال طوارئ موزعة في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى تعزيز تواجد قوات الأمن من خلال نشر 200 شرطي محلي و 66 حارس أمن.

تتميز كاميرات الذكاء الاصطناعي بقدرتها على الربط بشبكة حماية واسعة تضم 884 كاميرا، أي ما يعادل كاميرا واحدة لكل 84 ساكنًا في المدينة.

وتهدف هذه الشبكة إلى تعزيز فعالية النظام الأمني من خلال رصد أي تحركات مشبوهة وتقديم تنبيهات فورية للجهات المختصة.

لا تقتصر الإجراءات الأمنية على قصر المهرجانات فقط، بل تشمل أيضًا شاطئ ماغنوم، حيث تقام العديد من الفعاليات الخاصة.

وسيتم تطبيق نظام “رموز الاستجابة السريعة” على الشاطئ، مما يعني أنه يجب على جميع الحاضرين الحصول على تصريح مسبق لأسباب أمنية.

كما سيتم تعزيز الأمن في فندق كارلتون، مكان إقامة رئيسة لجنة التحكيم الأمريكية غريتا غيرويغ.

نظرًا لاحتضان المهرجان العديد من الحفلات الخاصة التي تُقام على الشواطئ أو في الفيلات أو على متن يخوت، فقد تم التخطيط لتوفير حماية أمنية لهذه الفعاليات من قبل شركات أمن خاصة.

يُجسد مهرجان كان السينمائي لعام 2024 مزيجًا فريدًا من الفن والتكنولوجيا، حيث يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان سلامة الحضور وتوفير تجربة سينمائية آمنة وممتعة للجميع.