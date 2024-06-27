أشارت بلومبرغ إلى إعلان السلطات الأمريكية عن زيادة المكافأة المخصصة للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة روجا إجناتوفا، العقل المدبر المزعوم وراء عملية الاحتيال الضخمة على العملة المشفرة ون كوين OneCoin إلى 5 ملايين دولار، بعد خسارة مستثمرين قرابة 4 مليارات دولار.

واحتالت إجناتوفا التي تلقب بـ ملكة العملات المشفرة” على المستثمرين ب بعملة وهمية اسمها ون كوين ” في إحدى أكبر مخططات الاحتيال العالمية في التاريخ” قبل أن تختفي في عام 2017.

وأسست تلك المرأة مكتبا في أحد أخم أبراج منطقة نايتسبريدج اللندنية فيما استضافتها مجلة ايكونوميست في حفل خاص للترويج للعملة في ملعب ويمبلي. ونقلت تقارير أنها جندت المشاهير لتزكية عملتها الافتراضية بما فيهم شقيق الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي قيل أنه حصل على أموال للظهور بلقاء مع مؤسس العملة بحسب وثائق المحكمة.

وأجناتوفا المولدة في بلغاريا وتحمل الجنسية الألمانية كانت محور مطاردة في حملة أمنية عالمية قبل سنتين عبر وكالتي الإنتربول واليوروبول، وهي متهمة الآن بـ “الاحتيال المالي وغسيل الأموال” بعد أن اختفت عقب جمعها المليارات عبر بيع عملة مشفرة وهمية. ورصدت وقتها الشرطة الأوروبية (يوروبول)، مكافئة مالية قدرها خمسة آلاف يورو لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على إغناتوفا في 194 دولة حول العالم.