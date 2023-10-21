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ما قصة مطعم “حماس تاكوس” في فرنسا؟

توجهت الشرطة إلى مقر المطعم الذي يحضر الوجبات السريعة، لتطالب المسؤول عنه بسرعة إصلاح اللافتة حتى لا تقرأ “حماس” خاصة مع تداول مقطع فيديو للافتة على منصات التواصل الاجتماعي

فريق التحرير by فريق التحرير
حماس تاكوس
مصدر الصورة: راديو فرنسا

وقع مطعم فرنسي في أزمة كبرى بعدما تلقى طلبا من الشرطة البلدية في فالانس بجنوب البلاد، بضرورة تصليح لافتته التي تحولت إلى كلمة “حماس” باللاتينية بعد أن تعطلت الإضاءة بحرف.

ويحمل المطعم اسم “شاماس تاكوس”، وتكتب لافتته باللاتينية (Chamas Tacos) لكن حرف الـ C انطفت أنواره ليتحول إلى مطعم Hamas، وهي الكلمة الأكثر بحثا في العالم حاليا تزامنا مع الحرب المشتعلة بين في قطاع غزة.

مطعم “حماس تاكوس”

وتوجهت الشرطة إلى مقر المطعم الذي يحضر الوجبات السريعة، لتطالب المسؤول عنه بسرعة إصلاح اللافتة حتى لا تقرأ “حماس” خاصة مع تداول مقطع فيديو للافتة على منصات التواصل الاجتماعي، وحصوله على 1.3 مليون مشاهدة عبر “تيك توك”.

وخلال المقطع المتداول يُسمع أحد عناصر الشرطة يهدد المسؤول عن المطعم بأنه سيقوم بإغلاقه إذا لم يتم إصلاح اللافتة “هذا المساء”، لتعلو نبرة تهديده بجملة :”إذا لم تفهم الوضع، سوف نجعلك تفهم”.

وحضر مدير المطعم الذي كان غائبا فور وصول قوة من الشرطة إليه بعد ساعة تقريبا، ليستقر على حل مؤقت بإطفاء اللافتة بالكامل، حتى لا يظهر اسم “حماس” بدلا من “تشاماس”.

ووفقا لوكالة “فرانس برس” فإن الشركة تدخلت بعد أن أبلغ بعض المارة والجيران عن لافتة تحمل اسم “حماس” على المطعم يرونها ليلا”.

وقام المسؤول عن المطعم بالعمل السريع على إصلاح اللافتة، حيث وعد قوات الشرطة بأن تنتهي المشكلة تماما مساء الجمعة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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