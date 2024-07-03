مطارات أبوظبي تستقبل 22.4 مليون مسافر في 2023

بلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي نحو 22.4 مليون مسافر خلال العام 2023، توزعوا بين القادمين بعدد 11.1 مليون مسافر عبر المنافذ الجوية للإمارة، والمغادرين بعدد 11.3 مليون مسافر، وفق بيانات «أبوظبي للمطارات» الصادرة اليوم الأربعاء، ضمن تقرير مركز إحصاء- أبوظبي حول “إحصاءات النقل الرئيسية لعام 2023”.

وجاء ترتيب المناطق الجغرافية بالنسبة إلى القادمين كالآتي:

شبه القارة الهندية بعدد 3.2 مليون مسافر،

غرب أوروبا بعدد 1.9 مليون مسافر،

آسيا بعدد 1.7 مليون مسافر،

دول مجلس التعاون الخليجي بعدد 1.6 مليون مسافر،

شرق آسيا بعدد 822 ألفا و777 مسافراً.

وجاء ترتيب المناطق الجغرافية بالنسبة إلى المغادرين كالآتي:

شبه القارة الهندية بنحو 3.5 مليون مسافر،

أمريكا الجنوبية بعدد 1.9 مليون مسافر، آسيا بعدد 1.7 مليون مسافر،

دول مجلس التعاون الخليجي بعدد 1.6 مليون مسافر.

وبلغ عدد القادمين إلى مطار العين الدولي في 2023 نحو 51 ألفاً و67 مسافراً، فيما بلغ عدد المغادرين للمطار 43 ألفاً و945 مغادراً، فيما بلغ عدد العابرين منه 1763 مسافراً وفي مطار في مطار العين ومطار أبوظبي الدولي 1011 مسافراً.

وأوضحت شركة أبوظبي للمطارات أن البيانات الصادرة في التقرير تشمل بيانات مطار البطين للطيران الخاص.

وحول حركة الطائرات عبر المنافذ الجوية للإمارة خلال 2023، كشف التقرير عن نمو حركة الطائرات بنسبة 27.8% مقارنة برحلات عام 2022، حيث بلغ عدد رحلات الطائرات 141 ألفا و225 رحلة في عام 2023 في مطار أبوظبي الدولي مقارنة ب 110 آلاف و536 رحلة في 2022، فيما سجل مطار العين الدولي 8409 رحلات في العام الماضي و7598 رحلة في عام 2022.

وفي إطار حركة وكميات البضائع المشحونة حسب المطار في الإمارة فقد تم توريد 319 ألفاً و993 طناً من البضائع خلال العام الماضي معظمها إلى آسيا ب 138 ألفاً و187 طناً، فيما تم تصدير 238 ألفاً و644 طناً في الفترة ذاتها بصدارة غرب أوروبا ب 98 ألفاً و89 طناً.

وصدر مطار العين الدولي 1263 طناً من البضائع، وورد إليه 501 طن في عام 2023.