مصر.. 35.2 مليار دولار حجم الاحتياطيات الأجنبية في ديسمبر 2023

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن حجم صافي احتياطيات النقد الأجنبي ارتفع خلال كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى 35.219 مليار دولار مقابل 35.173 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر.

وعلى أساس سنوي ارتفع فارق 1.216 مليار دولار، بعدما أغلق عام 2022 على احتياطي بلغ 34.003 مليار دولار.

ووفقاً للبنك المركزي يتكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر من سلة عملات عالمية أساسية هي:

الدولار الأميركي

اليورو

الجنيه الإسترليني

الين الياباني

اليوان الصيني

وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة.