مصر والبحرين ولبنان في قائمة أكثر 10 دول تعاني من ارتفاع أسعار الغذاء

تصدرت مصر قائمة أكثر 10 دول تعاني من ارتفاع أسعار الغذاء فيما حل لبنان في المرتبة الثانية وجاءت البحرين في المرتبة التاسعة في القائمة بحسب تقرير للبنك الدولي حول الدول الأكثر تضررا من تضخم أسعار الغذاء خلال العام الحالي 2023.‏

وحلت مصر في المرتبة الأولى بنسبة 36%، وفي المركز الثاني لبنان بنسبة 31%، بينما حلت رواندا بالمرتبة الثالثة بنسبة 15%، وتركيا بالمرتبة الرابعة بنسبة 14%، والأرجنتين في المركز الخامس بنسبة 12%، وسيراليون في المرتبة السادسة بنسبة 12%، أما غانا فقد جاءت بالمرتبة السابعة بنسبة 11%، وسورينام في المرتبة الثامنة بنفس النسبة، بينما جاءت مملكة البحرين في المرتبة التاسعة بنسبة 9%، وهولندا بالمرتبة العاشرة والأخيرة بنفس النسبة.

وفي مصر أدّت الزيادة في أسعار البنزين وهي بقرابة 14.3%)، إلى ارتفاع أسعار المواصلات والكثير من السلع الاستهلاكية، وارتفع سعر السكر من نحو 35 جنيهاً للكيلو، ليراوح بين 45 و55 جنيهاً.

Below ⬇️: the 10 countries with the highest food price inflation in the latest #FoodSecurity Update. https://t.co/B6K4EHFcTn pic.twitter.com/23jXEla2HC — World Bank (@WorldBank) December 10, 2023