فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسالسلعتجارة

مصر والبحرين ولبنان في قائمة أكثر 10 دول تعاني من ارتفاع أسعار الغذاء

مصر والبحرين ضمن أكثر 10 دول معاناة من تضخم أسعار الغذاء

فريق التحرير by فريق التحرير

تصدرت مصر قائمة أكثر 10 دول تعاني من ارتفاع أسعار الغذاء فيما حل لبنان في المرتبة الثانية وجاءت البحرين في المرتبة التاسعة في القائمة بحسب تقرير للبنك الدولي حول الدول الأكثر تضررا من تضخم أسعار الغذاء خلال العام الحالي 2023.‏

وحلت مصر في المرتبة الأولى بنسبة 36%، وفي المركز الثاني لبنان بنسبة 31%، بينما حلت رواندا بالمرتبة الثالثة بنسبة 15%، وتركيا بالمرتبة الرابعة بنسبة 14%، والأرجنتين في المركز الخامس بنسبة 12%، وسيراليون في المرتبة السادسة بنسبة 12%، أما غانا فقد جاءت بالمرتبة السابعة بنسبة 11%، وسورينام في المرتبة الثامنة بنفس النسبة، بينما جاءت مملكة البحرين في المرتبة التاسعة بنسبة 9%، وهولندا بالمرتبة العاشرة والأخيرة بنفس النسبة.

وفي مصر أدّت الزيادة في أسعار البنزين وهي بقرابة 14.3%)، إلى ارتفاع أسعار المواصلات والكثير من السلع الاستهلاكية، وارتفع سعر السكر من نحو 35 جنيهاً للكيلو، ليراوح بين 45 و55 جنيهاً.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...