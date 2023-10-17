مصر.. عملية غسيل أموال بـ 100 مليون والحكومة تتدخل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وغسيل أموال.

وقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد قيام 4 أشخاص، لـ “3 منهم معلومات جنائية” مقيمين بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة.

وأكدت التحريات قيام المتهمين باتخاذ منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم.

كما تبين قيام المتهمين بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بشراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وكذا مبلغ مالي كبير من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.