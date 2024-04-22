فريق التحرير by فريق التحرير

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مصرف لبنان يخطو نحو اقتصاد رقمي

يسعى مصرف لبنان من خلال خطوات بدأها لتعزيز المدفوعات الإلكترونية إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشمولاً.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان عن خطوات حاسمة لتعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية في البلاد، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأتي هذه المبادرة في ظل الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، حيث تسعى السلطات إلى تقليل الاعتماد على النقد وزيادة الشفافية في المعاملات المالية.

من أهم الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان تخفيض تكاليف استخدام بطاقات الدفع، خاصة تلك الصادرة خارج لبنان والمستخدمة محلياً. ويهدف ذلك إلى تشجيع المستهلكين على استخدام بطاقات الدفع بدلاً من النقد، مما يساهم في تقليل حجم الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي.

تعاون مصرف لبنان مع وزارة المالية لجعل بطاقات الدفع وسيلة مقبولة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية. وتتضمن هذه المبادرة تركيب نقاط بيع (POS) في مراكز وزارة المالية لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني.

أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 69 المعدل المتعلق بالمدفوعات الإلكترونية، والذي سمح بمنح تراخيص لعدد من المحافظ الإلكترونية لتحويل الأموال بشكل فوري.

وتوفر هذه المحافظ الإلكترونية بديلاً سهلًا وسريعًا للتحويلات المالية، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي.

ودعا مصرف لبنان التجار إلى عدم فرض أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلكين عند استخدامهم لبطاقات الدفع، وذلك لمكافحة استخدام النقد وتشجيع المدفوعات الإلكترونية.

ويأمل المصرف المركزي أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية في لبنان، مما يساهم في تحقيق العديد من الفوائد، بما في ذلك:

  • تعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
  • مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
  • تقليل تكاليف المعاملات المالية.
  • تحسين كفاءة النظام المالي.
  • تعزيز الشمول المالي.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...