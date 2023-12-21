يواجه نادي الهلال السعودي اليوم الخميس، فريق أبها السعودي، في بطولة دوري المحترفين السعودي “دوري روشن” على ملعب إستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

المباراة تأتي في الجولة رقم 18 من الدوري السعودي وسوف تشهد سعي الهلال لتعزيز صدارته والبقاء منفرداً في المركز الأول.

أما فريق أبها فيطمح في الفوز على الهلال هذا الموسم لتحسين مركزه بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يمتلك 14 نقطة فقط.

يتوجّه فريق الهلال، بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، إلى مواجهة أبها اليوم الخميس بهدف الفوز، وحصد 3 نقاط إضافية في مسار الدوري، بهدف مواصلة تصدّر جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 47 نقطة، متفوقًا بعشر نقاط كاملة على النصر، الذي يحل كوصيف بجدول ترتيب الدوري، ويملك مباراة مؤجلة.

مشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم في الدوري السعودي

شهدت قائمة الهلال استبعاد القائد سلمان الفرج، بقرار انضباطي من المدرب جيسوس، بعد الأزمة السابقة بينهما.

موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي

تقام المباراة اليوم الخميس، الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها اليوم

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ،وأبها، عبر فضائية “SSC HD” الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي في الوطن العربي.

مشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم في الدوري السعودي

تشكيل الهلال المتوقع أمام أبها بالدوري السعودي

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: كاليدو كوليبالي، محمد البريك، علي البليهي، سعود عبد الحميد

في الوسط: مالكوم، سيرجي سافيتش،روبن نيفيز

في الهجوم: سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش، ميشايل ديلجادو