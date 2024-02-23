فريق التحرير by فريق التحرير

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مستقبل اقتصاد منطقة اليورو يواجه تحديات كبيرة

يتوقع أن يستمر التضخم في منطقة اليورو مرتفعًا في عام 2024، بينما يرجح انخفاضه تدريجياً في السنوات اللاحقة.

فريق التحرير by فريق التحرير
منطقة اليورو

أظهر مسح جديد للبنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات مستهلكي منطقة اليورو للتضخم للعام المقبل إلى 3.3%، بينما ظلت توقعاتهم للأعوام الثلاثة المقبلة دون تغيير عند 2.5%.

ويُعدّ هذا الارتفاع في توقعات التضخم للعام المقبل مُثيرًا للقلق، حيث يُشير إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعًا لفترة أطول مما توقعه البنك المركزي الأوروبي.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعام 2024 إلى 0.8%.

وقال المركزي الأوروبي، استناداً إلى مسح شمل 19 ألفا من البالغين في 11 دولة عضو بمنطقة اليورو، إن متوسط التوقعات للتضخم في الأشهر الـ12 المقبلة ارتفع إلى 3.3% في كانون الثاني/يناير مقارنة مع 3.2% في كانون الأول/ديسمبر، فيما ظلت التوقعات للأعوام الثلاثة المقبلة دون تغيير عند 2.5%، وفقا لـ “رويترز”.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في عام 2024، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ويُشير هذا إلى أن البنك المركزي الأوروبي يُواجه مهمة صعبة في تحقيق التوازن بين خفض التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

ومن المرجّح أن يُحاول البنك المركزي الأوروبي خفض التضخم من خلال خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مع مراقبة تأثير ذلك على النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يستمر التضخم في منطقة اليورو مرتفعًا في عام 2024، ولكن من المتوقع أن ينخفض تدريجيًا في السنوات اللاحقة.

ومن المهم أن يُراقب البنك المركزي الأوروبي التطورات الاقتصادية عن كثب وأن يُعدّل سياسته النقدية حسب الحاجة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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