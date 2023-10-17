مخالفة مرورية بـ1.4 مليون دولار.. ما السبب؟

تلقى رجل أميركي يدعى كونور كاتو مخالفة مرورية جراء قيادته بسرعة تفوق الحد المسموح به قدرها 1.4 مليون دولار، مع تحذير بالمحاكمة والسجن ما لم يدفعها.

في البدء اعتبر كاتو أن لا يعدو كونه خطأ مطبعي بعد ضبطه وهو يقود بسرعة 145 كلم/س في ولاية جورجيا الأميركية بينما يبلغ الحد الأقصى 88 كلم/س.

وقال كاتو للقناة المحلية لمدينة “سافانا” إنه اتصل بمسؤولي المحكمة ظنا منه أن ثمة خطأ مطبعي، لكن من رد عليه أبلغه بأن عليه دفع الغرامة قبل المثول أمام المحكمة في 21 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأوضحت الموظفة المختصة في بلدية مدينة سافانا حيث سجلت المخالفة المرورية أن المبلغ ليس فعلياً وقد تم إنشاؤه تلقائياً بواسطة برامج كمبيوتر المحكمة.

وقالت الموظفة إن الغرامة الفعلية من المرجح أن تصل إلى 1000 دولار، لكن القاضي وحده من سيحدد المبلغ النهائي.

وقال متحدث باسم مدينة سافانا إن المحكمة “تعمل حالياً على تعديل برنامج الكمبيوتر لتجنب أي لبس في المستقبل”.

وأوضح أن أي شخص يضبط وهو يقود بسرعة تزيد عن 56 كلم/س فوق الحد الأقصى للسرعة، يجب أن يمثل أمام المحكمة، كي يحدد له القاضي الغرامة الفعلية.