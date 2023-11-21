محمد بن سلمان يدعو دول العالم لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

شدد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على ضرورة عدم تصدير الأسلحة لإسرائيل، لإيقاف حربها الجارية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ونيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، ترأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وفد المملكة في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوة للانضمام، لمناقشة تدهور الأوضاع في غزة، عن طريق الاتصال المرئي.

وألقى الأمير محمد بن سلمان كلمة، دعا خلالها كافة دول العالم لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى تتوقف في حربها على غزة، ويتوقف الضرر على المدنيين.

وطالب بن سلمان بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ضمن كلمته التي أكد خلالها أيضا على ضرورة استمرار إدخال كل المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري.

وقال ولي العهد السعودي إن ما تشهده غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء، وتدمير المنشآت والبنى التحتية بما فيها دور العبادة والمستشفيات، يتطلب جهود جماعية لوقف هذه الكارثة الإنسانية، كما جدد رفضه القاطع على هذه العمليات العسكرية التي أزهقت أرواح آلاف الأطفال.