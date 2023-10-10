محمد النني يعلن من الإمارات تأسيس نادي يحمل اسمه

أعلن النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي عن تأسيس ناد يحمل اسمه في إنجلترا.

وقال لاعب منتخب مصر، إن النادي هو مجتمع رياضي ديناميكي وشامل مخصص لرعاية المواهب الشابة في الفئة العمرية التي تبدأ من 16 إلى 25 عامًا.

وأضاف النني في منشور على صفحته في موقع فيسبوك: مع شغفنا باللعبة الجميلة والتزامنا بتطوير نجوم الغد، من المقرر أن يكون نادي النني المنصة التي تتحقق فيها الأحلام.

وطالب النني الذي يتواجد حاليا في معسكر منتخب مصر بأبوظبي بالانضمام إلى ناديه الجديد في هذه الرحلة الشيقة، مشيراً إلى أنه يقدم التدريب على أعلى مستوى وبيئة داعمة وفرصًا لا مثيل لها لتشكيل مسيرتك الكروية.

وقال: سواء كنت نجمًا صاعدًا أو رياضيًا طموحًا، فإن نادي النني هو المكان المناسب لك.

ويتواجد النني في معسكر منتخب مصر الحالي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادًا لمواجهتي زامبيا والجزائر الوديتين خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

يذكر أم محمد النني يعاني من إصابة منذ فترة طويلة مع نادي أرسنال ومن المتوقع عودته إلى الملاعب من خلال مباريات منتخب مصر الودية في الإمارات.