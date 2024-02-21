فريق التحرير by فريق التحرير

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مجانًا… 200 ألف طن من الحبوب الروسية إلى ست دول أفريقية

قامت روسيا بتنفيذ تعهدها بتقديم القمح للدول الستة الأفقر في القارة الأفريقية وجرى تسليم إجمالي 200 ألف طن من الحبوب

فريق التحرير by فريق التحرير

استكملت وزارة الزراعة الروسية بالتعاون مع الشركة المتحدة للحبوب وبدعم ومساعدة وزارة الخارجية ووزارة النقل، توريد القمح للدول الستة الأفقر في القارة الأفريقية حيث جرى تسليم إجمالي 200 ألف طن من الحبوب كمساعدات إنسانية.

وأعلن وزير الزراعة دميتري باتروشيف أن روسيا تقوم بهذا العمل الإنساني واسع النطاق لأول مرة… وغادرت السفينة الأولى في 7 نوفمبر من العام الماضي، وكان متوسط ​​وقت السفر لكل سفينة حوالي 30-40 يومًا، وأضاف أن آخر سفينة وصلت إلى الصومال نهاية يناير/كانون الثاني، وتم الانتهاء من تفريغها في 17 فبراير/شباط.

وبحسب قوله، تم توريد 25 ألف طن إلى مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وإريتريا، كما تم تسليم 50 ألف طن إلى الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى. وسبق أن تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في القمة الروسية الإفريقية، بأن يقوم الاتحاد الروسي بتوريد ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب إلى ستة دول أفريقية مجانًا مع الشحن.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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