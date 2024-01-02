فريق التحرير by فريق التحرير

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ماهي تعديلات نظام خدمة حجاج الداخل، وهل يفتح باب التراخيص لشركات جديدة؟

إبرام جميع التعاقدات مع الحجاج من خلال المسار الإلكتروني

فريق التحرير by فريق التحرير

أقر مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك على النحو الوارد في القرار (اطلع على مواد النظام على منصة استطلاع هنا).

تشترط تعديلات نظام خدمة حجاج الداخل إبرام جميع التعاقدات مع الحجاج من خلال المسار الالكتروني فضلا عن بنود جديد حول التراخيص.

يذكر أن نظام خدمة حجاج الداخل صدر قبل 19 عاما، في 28 شوال 1426 للهجرة ولم تتغير من وقتها شركات ومؤسسات حجاج الداخل بل بقيت كما هي دون تغيير ولم يفتح المجال مرة أخرى لترخيص مزيد من الشركات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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