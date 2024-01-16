مكون من 116 فيلا توأمية.. ماجد الفطيم للتطوير العقاري تطلق مجمّع أمارا السكني

أعلنت شركة ماجد الفطيم للتطوير العقاري عن إطلاق مجمع أمارا السكني، الذي يجسد المرحلة النهائية لوجهتها الرئيسية في دبي “تلال الغاف“.

يتألف المجمّع من 116 فيلا توأمية تراعي أعلى معايير الخصوصية وتمتد حول حديقة تتخللها مساحات مائية ومناطق للعب مصمّمة بعناية فائقة.

كما يضم المجمّع أيضاً العديد من المرافق السكنية، بما في ذلك، صالة لياقة بدنية وقاعة متعددة الأغراض.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتطوير:

“يمثل إطلاق مجمّع أمارا بداية حقبة جديدة من تصميم المجمّعات السكنية والاتصال البيني فيما بينها، ويبشر المجمّع الجديد بأسلوب حياة متكامل فريد من نوعه، ويتميز بتجارب مجتمعية رائعة مدعومة بعناصر خارجية راقية. ويعزز هذا المجمّع الذي يتمتع بهندسة معمارية مميزة وواجهات ديناميكية، الشعور بالتفرد والحيوية من خلال التصميم الداخلي الرائع للفلل، حيث تضفي الألوان الترابية والمواد الطبيعية المستخدمة لمسة من الفخامة البسيطة والأناقة المتواضعة، مع جو أشبه بالملاذ الداخلي الذي يوفر السكينة. ونظراً لأنه يمثل إضافة متميزة إلى محفظتنا المتنامية من الوجهات الفاخرة في جميع أنحاء دبي، سيوفر مجمّع أمارا أسلوب حياة يتسم بالاسترخاء وتجديد النشاط والراحة مما يتيح للمقيمين من سكان المجمّع التعامل مع حياتهم اليومية بشكل مثالي”.

وقالت كل من المصصمة ماري سليمان والمصممة ألبين بيرغلوند، من دار بيرجمان ديزاين هاوس:

“حرصنا، على تطوير مزيج رائع بين سلاسة الفخامة العصرية مع الطبيعة الساحرة في تلال الغاف، إذ يسلط الاستخدام الدقيق للأخشاب والأحجار المنتقاة بعناية الضوء على العناصر العضوية، ما يوفر للمقيمين إطلالات رائعة على المناطق المحيطة الخلابة. كما يتماشى تصميمنا المبتكر مع التزام ماجد الفطيم بتقديم تجارب أسلوب حياة لا مثيل لها. يعزز التصميم المعماري الشعور بالانتماء، وتناغم الحياة الراقية مع الطبيعة والأماكن المجاورة، مما يخلق ملاذاً للرفاهية والهدوء”.