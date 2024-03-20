لبنان في المركز ما قبل الأخير.. ما هي الدول الأكثر سعادة؟

كشفت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة عن تقرير السعادة العالمي لعام 2024، والذي يُصدر سنوياً بمناسبة اليوم الدولي للسعادة.

وحافظت فنلندا على صدارة الدول الأكثر سعادة في العالم للعام السابع على التوالي، بينما حلت أفغانستان ولبنان في المركزين الأخيرين.

وسيطرت الدول الإسكندنافية على مقدمة الترتيب، فحلت الدانمارك ثانية، تلتها آيسلندا ثم السويد.

وعلى الصعيد العربي، حلت الكويت في المرتبة الأولى والثالثة عشرة في الترتيب العام، بينما جاء لبنان في المركز ما قبل الأخير.

وأظهر التقرير أن الشعور بالسعادة لدى الأجيال الشابة أكبر مما هو لدى الأجيال الأكبر سنا في معظم مناطق العالم، ولكن ليس في كل مكان.

وأشار التقرير إلى أن العوامل الرئيسية التي تساهم في السعادة هي الدعم الاجتماعي، الدخل، الصحة، الحرية، الكرم، وغياب الفساد.

وخلص التقرير إلى أن فنلندا تُصنف أسعد مكان على وجه الأرض بسبب القرب من الطبيعة، التوازن الجيد بين العمل والحياة، نظام رعاية واسع النطاق، ثقة سكانها الكبيرة تجاه السلطة، ومعدلات منخفضة من عدم المساواة.

ما هي الدول الأكثر سعادة؟

فنلندا الدانمارك آيسلندا السويد إسرائيل هولندا النرويج لوكسمبورغ سويسرا أستراليا

ما هي الدول الأقل سعادة؟

أفغانستان لبنان ليسوتو سيراليون الكونغو زيمبابوي البوسنة والهرسك مالاوي إسواتيني زامبيا

ترتيب الدول العربية في قائمة السعادة

الكويت (13 عالميا) الإمارات (22 عالميا) السعودية (28 عالميا) البحرين (62 عالميا) ليبيا (66 عالميا) الجزائر (85 عالميا) العراق (92 عالميا) المغرب (107 عالميا) موريتانيا (111 عالميا) تونس (115 عالميا) الأردن (125 عالميا) مصر (127 عالميا) فلسطين (130 عالميا) جزر القمر (131 عالميا) اليمن (133 عالميا) لبنان (142 عالميا)