فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضةكرة قدم

لاعب شهير يرسل توأمه للعب مكانه

تواجه قضية اللاعب إدغار يي، تحقيقًا في الدوري الروماني بسبب مزاعم أن يكون شقيقه التوأم إديلينو قد لعب مكانه. وقد يواجه نادي دينامو بوخارست عقوبات في حال ثبوت صحة هذه الادعاءات.

فريق التحرير by فريق التحرير
لاعب شهير يرسل توأمه للعب مكانه

أثارت تقارير صحفية الجدل حول قيام البرتغالي إدغار يي، لاعب فريق برشلونة السابق، بإرسال توأمه المتطابق إديلينو للعب بدلًا منه في صفوف فريقه الجديد دينامو بوخارست في الدوري الروماني لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن إديلينو شارك في خمس مباريات مع دينامو، مما قد يعرض الفريق لخطر خصم النقاط التي حصل عليها خلال هذه المباريات.

بدأت القصة عندما لاحظ مسؤولو دينامو بوخارست أن اللاعب الذي يمثلهم لا يتحدث الإنكليزية، على الرغم من معرفتهم بأن إدغار يجيدها. وعندما تمت مواجهته، أكد اللاعب أنه يتحدث البرتغالية فقط، ورفض الكشف عن رخصة قيادته.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن فلورين برونيا، لاعب ورئيس دينامو السابق، أكد صحة هذه الواقعة، معربًا عن دهشته وعدم تصديقه لما حدث.

يبلغ التوأمان من العمر 30 عامًا، ولعب إدغار بعد رحيله عن برشلونة في صفوف العديد من الأندية الأوروبية، بما في ذلك فياريال وليل وفينوورد ونانت وطرابزون وباشاك شهير. أما إديلينو، فمسيرته الكروية أقل شهرة، حيث لعب لفرق مغمورة وكانت تجربته الأخيرة المعلنة في بولندا.

ولم يصدر دينامو بوخارست أو الاتحاد الروماني أي بيان رسمي بخصوص هذه القضية حتى الآن.

وحصد دينامو بوخارست ثماني نقاط خلال خمس مباريات شارك فيها إديلينو. وقد يواجه الفريق خطر خصم هذه النقاط من رصيده، وإن كان قد لا يتعرض لعقوبة بسبب عدم نيته الغش.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...