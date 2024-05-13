لاعب شهير يرسل توأمه للعب مكانه

أثارت تقارير صحفية الجدل حول قيام البرتغالي إدغار يي، لاعب فريق برشلونة السابق، بإرسال توأمه المتطابق إديلينو للعب بدلًا منه في صفوف فريقه الجديد دينامو بوخارست في الدوري الروماني لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن إديلينو شارك في خمس مباريات مع دينامو، مما قد يعرض الفريق لخطر خصم النقاط التي حصل عليها خلال هذه المباريات.

بدأت القصة عندما لاحظ مسؤولو دينامو بوخارست أن اللاعب الذي يمثلهم لا يتحدث الإنكليزية، على الرغم من معرفتهم بأن إدغار يجيدها. وعندما تمت مواجهته، أكد اللاعب أنه يتحدث البرتغالية فقط، ورفض الكشف عن رخصة قيادته.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن فلورين برونيا، لاعب ورئيس دينامو السابق، أكد صحة هذه الواقعة، معربًا عن دهشته وعدم تصديقه لما حدث.

يبلغ التوأمان من العمر 30 عامًا، ولعب إدغار بعد رحيله عن برشلونة في صفوف العديد من الأندية الأوروبية، بما في ذلك فياريال وليل وفينوورد ونانت وطرابزون وباشاك شهير. أما إديلينو، فمسيرته الكروية أقل شهرة، حيث لعب لفرق مغمورة وكانت تجربته الأخيرة المعلنة في بولندا.

ولم يصدر دينامو بوخارست أو الاتحاد الروماني أي بيان رسمي بخصوص هذه القضية حتى الآن.

وحصد دينامو بوخارست ثماني نقاط خلال خمس مباريات شارك فيها إديلينو. وقد يواجه الفريق خطر خصم هذه النقاط من رصيده، وإن كان قد لا يتعرض لعقوبة بسبب عدم نيته الغش.