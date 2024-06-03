شاهد احتفالات المكسيك بـ كلوديا شينباوم، أول امرأة تفوز بالرئاسة في تاريخ بلادها بعد مقتل 37 مرشحا

اكتسحت كلوديا شينباوم وهي عالمة فيزياء من أسرة يهودية، الانتخابات الرئاسية في المكسيك “بفارق كبير” بعد إغلاق صناديق الاقتراع أمس الأحد، وهو لتصبح أول رئيسة للبلاد بعد مقتل قرابة 37 مرشح في الانتخابات.

وفازت مرشّحة اليسار الحاكم في المكسيك كلاوديا شينباوم بالانتخابات الرئاسيّة بفارق شاسع عن منافستها اليمينيّة، وفق ما أظهر استطلاع لآراء المُقترعين لتحصل شينباوم، البالغة من العمر 61 عاما، على 57.8% من الأصوات في مقابل 29.1% للسناتورة السابقة المنتمية إلى يمين الوسط زوتشيتل غالفيز، وفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد “إنكول”.

ونقلت بلومبرغ أن المرشحة اليسارية عن الحزب الحاكم مورينا تفوقت بأكثر من 30 نقطة، وكانت قد تعهدت بالفوز مع حزبها بأكثر من ثلثي المقاعد في مجلس النواب و حصة مماثلة في مجلس الشيوخ مما يمهد لإقرار التعديلات الدستورية التي أعلنها سلفها أندريس مانويل لوبيس أوبرادور (أملو) الذي حقق أعلى شعبية في تاريخ المكسيك بعد أن نجحت سياساته برفع مستوى المعيشة وانتشال ملايين من شعبه من براثن الفقر.