فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

شاهد احتفالات المكسيك بـ كلوديا شينباوم، أول امرأة تفوز بالرئاسة في تاريخ بلادها بعد مقتل 37 مرشحا

احتفالات تعم المكسيك مع فوز كلوديا شينباوم بالانتخابات الرئاسية أمس الأحد

فريق التحرير by فريق التحرير

اكتسحت كلوديا شينباوم وهي عالمة فيزياء من أسرة يهودية، الانتخابات الرئاسية في المكسيك “بفارق كبير” بعد إغلاق صناديق الاقتراع أمس الأحد، وهو لتصبح أول رئيسة للبلاد بعد مقتل قرابة 37 مرشح في الانتخابات.

وفازت مرشّحة اليسار الحاكم في المكسيك كلاوديا شينباوم بالانتخابات الرئاسيّة بفارق شاسع عن منافستها اليمينيّة، وفق ما أظهر استطلاع لآراء المُقترعين لتحصل شينباوم، البالغة من العمر 61 عاما، على 57.8% من الأصوات في مقابل 29.1% للسناتورة السابقة المنتمية إلى يمين الوسط زوتشيتل غالفيز، وفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد “إنكول”.

ونقلت بلومبرغ أن المرشحة اليسارية عن الحزب الحاكم مورينا تفوقت بأكثر من 30 نقطة، وكانت قد تعهدت بالفوز مع حزبها بأكثر من ثلثي المقاعد في مجلس النواب و حصة مماثلة في مجلس الشيوخ مما يمهد لإقرار التعديلات الدستورية التي أعلنها سلفها أندريس مانويل لوبيس أوبرادور (أملو) الذي حقق أعلى شعبية في تاريخ المكسيك بعد أن نجحت سياساته برفع مستوى المعيشة وانتشال ملايين من شعبه من براثن الفقر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...