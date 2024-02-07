قطر تبلغ نهائي كأس آسيا 2023 لمواجهة الأردن

حجز المنتخب القطري لكرة القدم، موعداً مع نظيره الأردني في نهائي كأس آسيا 2023 المقام على أرضه، عقب فوزه على إيران 3-2، اليوم الأربعاء في الدور نصف الهائي.

وسجل جاسم جابر وأكرم عفيف والمعز علي أهداف قطر في الدقائق 18 و43 و81 ، بينما سجل سردار أزمون وعلي رضا جهانبخش (ركلة جزاء) في الدقيقتين 4 و51 هدفي إيران.

وكان المنتخب الأردني تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه الصاعق على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، ليبلغ النهائي الأول في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا.

وتقام المباراة النهائية بين قطر والأردن مساء السبت القادم على استاد لوسيل، في مواجهة عربية قوية على لقب البطولة القارية.

وسيكون النهائي العربي الثالث في تاريخ كأس آسيا بعد نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات، وتوّج بها منتخب السعودية بفوزه على صاحب الأرض بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. ونسخة 2007، التي أقيمت في إندونيسيا، وفاز بلقبها المنتخب العراقي على حساب نظيره السعودي بهدف دون مقابل سجل أسطورة أسود الرافدين يونس محمود.

وسيكون النهائي الثاني على التوالي لمنتخب قطر بعد 2019 التي حقق فيها اللقب على حساب اليابان 3-1، في البطولة التي استضافتها الإمارات.