فرانسواز بيتينكورت مايرز وريثة شركة لوريال تصبح أول امرأة بثروة 100 مليار دولار

قفزت أسهم شركة لوريال L’Oreal الفرنسية اليوم الخميس لترفع معها ثروة فرانسوا بيتينكورت مايرز وريثة شركة لوريال لتصبح أول امرأة بثروة 100 مليار دولار ، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وكانت مايرز، البالغة 69 عاما وهي سيدة متزوجة وأم لطفلين، قد أصبحت وريثة لوريال في 2017 بعد وفاة والدتها التي كانت أيضا أغنى نساء العالم. وعملت مايرز في مجلس إدارة لوريال منذ عام 1997 و وتملك حوالي 33% من شركة “لوريال” التي تصل قيمتها السوقية لأكثر من 268 مليار دولار، وهي رئيسة الشركة القابضة العائلية.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها شركة لوريال خلال الوباء، مع تراجع صناعة المكياج بسبب عمليات الإغلاق، شهدت الشركة انتعاشًا سريعًا مع إقبال المستهلكين على شراء السلع الفاخرة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 35٪ في أسهم الشركة هذا العام.

لقطة مع والدتها ليليان

PARIS, FRANCE – JANUARY 24: Liliane Bettencourt and her daughter Francoise Bettencourt-Meyers attend the Giorgio Armani Prive Haute-Couture Spring / Summer 2012 show as part of Paris Fashion Week at Grand Palais on January 24, 2012 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/WireImage)