فريق التحرير by فريق التحرير

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عملية سطو أغرب من أفلام هوليوود في لوس أنجلوس بحصيلة 30 مليون دولار

سطو على مركز لشركة نقل أموال تم سلب 30 مليون دولار منه دون انطلاق أجهزة إنذار

فريق التحرير by فريق التحرير

يحار رجال الشرطة أمام لغز عملية سطو أغرب من أفلام هوليوود جرى فيها اختراق كل سبل الحماية والإنذار من خزينة تابعة لشركة أمن ونقل أموال، وهي شركة غاردا في لوس أنجلوس وتمكنت عصابة من اختراق السقف والالتفاف على كافة الأنظمة الأمنية والوصول إلى الخزنة الكبيرة مع تلافي إطلاق صفارات الإنذار والهرب.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن عددا قليلا من الأشخاص يعلمون بنوع الأعمال في المبنى الذي لا يحمل أي لوحة تشير لطبيعة أنشطته أو اسم شركة غاردا سوى بضع سيارات مركونة بالقرب منه وتحمل اسم الشركة.

كما لايعلم أشخاص كثيرون بالمبالغ النقدية الهائلة المخزنة التي سُرقت منها، مما يرجح ضلوع شخص من الداخل مطلع على كمية الاموال و يحتمل أنه قدم معلومات ساعدت العصابة في عملية السرقة

ورفضت الشركة الكندية غاردا المسؤولة عن أنظمة الحماية في المبنى الرد على استفسارات الصحيفة. وتمكن لصوص من الاستيلاء على 30 مليون دولار من خزائن بنك في مدينة لوس أنجلوس في إحدى أكبر عمليات السطو على أموال في تاريخ المدينة.

وأكد مصدر في الشرطة لصحيفة التايمز أنه كانت هناك محاولة لاختراق جدار المبنى الذي يحتوي على الأموال النقدية بالإضافة إلى السقف. وانطلق إنذار واحد على الأقل أثناء الجريمة، لكنه لم يكن متصلا بالشرطة المحلية، وفقًا لمصدر مطلع على التحقيق.

جرت السرقة ليلا من خزائن الأموال في منشأة بنك غاردا ورلد «GardaWorld» بمنطقة سيلمار بوادي سان فرناندو، شمال لوس أنجلوس، حيث يتم تجميع وتخزين النقود من الشركات في المنطقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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