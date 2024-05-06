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طيران الرياض تُعزّز أسطولها بطلبات شراء جديدة استعدادًا لِانطلاقها في 2025

تخطط طيران الرياض لتوسيع أسطولها بشكل كبير من خلال شراء المزيد من الطائرات الجديدة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الربط الجوي وجذب المزيد من السائحين وتعزيز مكانة الشركة في قطاع الطيران الإقليمي.

فريق التحرير by فريق التحرير
طيران الرياض

تُسارع شركة “طيران الرياض” الناشئة خطواتها استعدادًا لِانطلاقها الرسمي في عام 2025، وذلك من خلال تعزيز أسطولها بطلبيات شراء جديدة للطائرات.

وأعلنت الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن عزمها شراء المزيد من الطائرات الجديدة استعدادًا لبدء عملياتها العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد إتمام صفقة شراء مبدئية مع شركة “بوينغ” العام الماضي تضمنت 39 طائرة بوينغ 787-9 مع خيارات شراء 33 طائرة أخرى.

وتهدف “طيران الرياض” من خلال هذه الاستثمارات الضخمة إلى التموقع كلاعب رئيسي في قطاع الطيران الإقليمي، منافسةً شركات الطيران الراسخة مثل “طيران الإمارات” و”الخطوط الجوية القطرية”.

ويُعزّز هذا الطموح الدعم القوي الذي تحظى به الشركة من صندوق الثروة السيادية السعودي، والذي يسعى لِترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي للنقل الجوي.

ووفقًا للرئيس التنفيذي للشركة توني دوغلاس، فإنّ “طيران الرياض” تُخطط لِإرسال طلبات شراء جديدة تشمل طائرات ضيقة البدن، مع احتمال تقديم طلبات شراء ضخمة أخرى في المستقبل القريب.

وأكد دوغلاس على الحاجة الماسة لِأسطول كبير لِتلبية أهداف الشركة الطموحة، مُشيرًا إلى أنّ “طيران الرياض” تسعى لِتقديم خدماتها لِوجهات عالمية مُتعددة.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة الطيران العالمية، مثل تأخيرات تسليم الطائرات من قبل شركتي “بوينغ” و”إيرباص”، وأبدى دوغلاس ثقةً تامة بِقدرة “طيران الرياض” على تجاوز هذه العقبات. مشيراً إلى أنّ الشركة تُدرك تمامًا هذه الصعوبات، وأنّها تتخذ خطوات استباقية لِتخفيف تأثيرها على عملياتها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...