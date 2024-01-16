طيران الإمارات تطلق حملة توظيف عالمية تستهدف 5 آلاف مضيفة ومضيف

أعلنت “طيران الإمارات“، أنها تعتزم توظيف 5 آلاف مضيفة ومضيف خلال العام الجاري، وذلك من خلال حملة عالمية لطاقم الضيافة.

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستطلق حملة التوظيف استعداداً لوصول أسطولها الجديد من طائرات إيرباص A350.

ودعت الراغبين بالانضمام إلى طاقم الضيافة بإرسال سيرتهم الذاتية.

وحددت “طيران الإمارات” المؤهلات المطلوبة للحصول على الوظيفة بالتالي:

إجادة اللغة الإنكليزية بطلاقة واعتبار اللغات الأخرى ميزة إضافية

القدرة على العمل ضمن فريق

الطول من 160 سنتم وحتى 212 سنتم

تلبية متطلبات تأشيرة العمل في الإمارات

العمل على الأقل لمدة سنة من الضيافة أو خدمة العملاء

الحصول على التعليم الثانوي بحد أدنى

وجود وشم ظاهر أثناء ارتداء زي طاقم طيران الإمارات

ووفقاً للبيان سيقوم فريق التوظيف في طيران الإمارات بتنظيم أيامٍ مفتوحة وجلسات تقييم خلال عام 2024 في أكثر من 460 مدينة عبر القارات الست.

وذكر البيان أن طيران الإمارات وظفت في عام 2023، قرابة 8 آلاف في طاقم الضيافة، ونظمت فعاليات توظيف في 353 مدينة، وذلك في إطار جهودها لتكثيف خدماتها بعد الجائحة.

وتجاوز عدد أفراد طاقم الضيافة في آب/أغسطس 2023، مستوى الـ20 ألفاً ، ليصل العدد حالياً إلى أكثر من 21500 فرد، وفقاً للشركة.

توسيع أسطول طيران الإمارات

وأوضح البيان أن الحملة الجديدة لتوظيف أفراد في طاقم الضيافة تأتي استعدادً لبدء استلام طيران الإمارات 65 طائرة من طراز إيرباص A350، اعتباراً من منتصف السنة الجارية، ومزيج من 205 طائرات بوينغ 777-9 و777-8 ابتداءً من عام 2025.

وسوف تسخدم الطائرات الجديدة لتوسيع وتحديث الأسطول وتوفير المرونة لإضافة وجهات جديدة إلى شبكة خطوطها.

ولفت البيان إلى أن الموظفين الجدد في طاقم الضيافة الجوية يخضعون لتدريب مكثف مدته ثمانية أسابيع لتقديم أعلى معايير الضيافة والسلامة والخدمة.

ولفتت اشركة إلى أن أفراد طاقم طيران الإمارات يعيشون نمط حياة عالمياً في دبي، ضمن مجتمع يضم أكثر من 200 جنسية، وفي مدينة تشتهر بفنادقها ومطاعمها وأنشطتها الترفيهية، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم.

وأشارت إلى أن العاملون في “طيران الإمارات يحصلون على الامتيازات التالية:

راتب جيد معفى من الضرائب

بدلات عن ساعات طيران

أهلية للحصول على حصة من الأرباح

نفقات الإقامة في الفنادق

السفر والشحن بشروط ميسرة

الإجازة السنوية

تذكرة الإجازة السنوية

الإقامة المفروشة

التنقل من وإلى العمل

الرعاية الطبية الممتازة بما في ذلك الأسنان والتأمين على الحياة

خدمات غسيل الملابس

تذاكر سفر مخفضة لأفراد عائلات وأصدقاء الموظفين