الإمارات.. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي 4% في 2023

قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بما يتجاوز 4% في 2023، مع توقعات باستمرار نموه على نفس الوتيرة خلال عام 2024.

وأشاد صندوق النقد الدولي في بيان اثر جولة اجتماعات قام بها وفد منه مع العديد من أصحاب القرار وصناع السياسات من مختلف الدوائر الحكومية؛ لمناقشة تطورات النظام النقدي والمالي، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات والتشريعات المالية في الإمارات بالتطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال، والتي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة.

وأثنى الصندوق على الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز السياسة الاحترازية الكلية وتطوير أُطر التعافي، والإدارة الفعالة للقروض المتعثرة، وتعزيز خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي بعد زيارته من قبل الوفد: “نقدر التعاون والحوار المستمر مع أصحاب المصلحة الدوليين البارزين، مثل صندوق النقد الدولي. ونلتزم باتباع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الاستقرار المالي والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي العالمي المستدام”.