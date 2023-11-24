صدمة في إنجلترا بعد الإعلان عن استقبال 745 ألف مهاجر

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطًا سياسية متزايدة لتقليص اعتماد بريطانيا على العمال الأجانب بعد أن بلغت الهجرة الصافية رقمًا قياسيًا بلغ 745 ألفًا العام الماضي.

وقالت إدارة مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس إن صافي الهجرة لعام 2022 كان أعلى بنسبة 139 ألفًا مما كانت عليه تقديراتها السابقة، مشيرةً إلى زيادة كبيرة بعد الوباء، في عدد الأشخاص الذين يأتون إلى البلاد للعمل من خارج الاتحاد الأوروبي.

ووصفت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان الأرقام بأنها صفعة على وجه الجمهور البريطاني الذي صوت للسيطرة على الهجرة وخفضها .

وحذر مجلس المحافظين اليمينيين سوناك من أن خفض الهجرة الصافية قضية “حياة أو موت” قبل الانتخابات المتوقعة في العام المقبل، بينما قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن الأرقام “مرتفعة بشكل صادم”.

لكن إدارة مكتب الإحصاء الوطني أشارت إلى أن ارتفاع معدلات الهجرة أدى بالفعل إلى أسرع نمو سكاني في إنجلترا وويلز منذ أكثر من 60 عامًا، حيث ارتفع عدد سكان البلدين بنسبة 1٪ من منتصف عام 2022 إلى 60.2 مليونًا بعد عام، وهي أسرع زيادة منذ عام 1962.

وقالت الإدارة إن 1.2 مليون شخص هاجروا إلى المملكة المتحدة على المدى الطويل خلال الاثني عشر شهرًا حتى يونيو 2023، منهم ما يقرب من مليون شخص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، بينما بلغت الهجرة 508 ألفًا.

وأضافت أن الزيادة في الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي ترجع إلى حد كبير إلى قدوم المهاجرين للعمل، وخاصة في قطاعي الصحة والرعاية، وجلب المزيد من المعالين معهم.

وجاء تسعة وثلاثون في المائة من المهاجرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة للدراسة، بنفس نسبة العام السابق.

وقال زعيم حزب العمال ستارمر إن الزيادة الكبيرة في تأشيرات العمل تظهر أن الحكومة لم تفعل ما يجب عليها القيام به بشأن الهجرة.

وبحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”، زاد هذا الارتفاع المفاجئ الضغط على وزير الداخلية الجديد جيمس كليفرلي، الذي يعد إجراءات لتقليص تأشيرات العمال.

وتشمل الخطوات المحتملة زيادة الراتب للعمال المهرة وتحديد عدد المعالين الذين يمكن للعاملين الأجانب في مجال الرعاية إحضارهم معهم.

ومع ذلك، تطالب الشركات بتعديل قواعد التأشيرات للسماح لها بالتوظيف بشكل أكثر حرية في القطاعات التي تواجه نقصًا مزمنًا في العمالة.

وتم إبراز تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال الزيادة في الهجرة الصافية للمواطنين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي من 179 ألفًا في الاثني عشر شهرًا حتى يونيو 2019 إلى 768 ألفًا في الفترة التي انتهت في يونيو من هذا العام.