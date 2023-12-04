شركة “نفط الكويت” تكشف تفاصيل حريق محدود بموقعها

قالت شركة نفط الكويت، إن حريقا محدودا اندلع خارج مركز التجميع في خط “الشعلة”، أحد خطوط النفط جنوب شرقي الكويت العاصمة، وقد تمت السيطرة عليه.

وأضافت، أنه تم نقل عددا من عمال الصيانة أصيبوا بجروح بعد اندلاع الحريق، إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الشركة في بيان، حسب وكالة الأنباء الكويتية، أن عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الإطلاق، وتسير وفق الخطط الموضوعة.

وأوضحت، أن الحريق اندلع أثناء تنفيذ موظفي مقاول أعمال الصيانة خارج مركز التجميع في خط “الشعلة”، مؤكدين أن مركز التجميع كان تحت العزل التام أثناء أعمال الصيانة.

وشركة نفط الكويت، هي شركة حكومية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وهي الشركة الوحيدة صاحبة امتياز عمليات التنقيب، وإنتاج النفط داخل الكويت.