شاهد فيديو قصة حب تنتهي بالزواج في الثمانين من العمر

سامر باطر by سامر باطر

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سامر باطر by سامر باطر

اجتمع اهل دار لرعاية المسنين في دمشق مؤخرا للاحتفال بزفاف عاشقين مسنين في حفل زفاف بسيط.

والحبيبين هما ميشيل معصب ونيلي كزفيتانوفا اتاناسوفا.

وحصل ذلك بعد أن انقلبت حياة أرمل سوري مسن يعيش حياة رتيبة في دار لرعاية المسنين في دمشق، مع قدوم أرملة أجنبية كانت متزوجة من رجل سوري. نيللي أتاناسوفا البلغارية ترملت وانضمت إلى دار رعاية المسنين ذاتها لتصبح جارته في غرفة مجاورة.

 وبدون معرفة بالعربية تطورت علاقة ميشيل ونيللي بشكل سريع وساعدت النزهات التي تجولا بها في أحياء دمشق القديمة في تحويل صداقتهما العادية إلى حالة عشق، لا تنقصها الرومانسية خاصة بعد مرض نيللي ومساعدة ميشيل لها بتفان وحنان خلال فترة المرض والنقاهة التي مرت بها نيللي وجعلتها تشعر بأنها تعيش أجمل أوقات حياتها.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...