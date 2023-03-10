سامر باطر by سامر باطر

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شاهد العاصمة السعودية تحيي ليلة لا تنسى لتكريم هاني شنودة

سامر باطر by سامر باطر

عاشت العاصمة السعودية أمسية فنية جمعت فيها أهم نجوم الفن بأجواء طربية عاشها الجمهور مع الفنّان عمرو دياب والفنّان محمد منير في أمسية نظمتها الهيئة العامة للترفيه في المملكة لتكريم الموسيقار هاني شنودة الذي اكتشف كل من محمد منير وعمرو دياب وقدم أعمالا موسيقية أثرت الموسيقى العربي بتنوع عبقري لا مثيل له. اكتشف العديد من نجوم الغناء وساعد في تقديمهم للجمهور مثل كل من إيمان يونس (شقيقة الفنانه إسعاد يونس) ومنى عزيز وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي)، كما إنه اكتشف الفنان عمرو دياب وأسس أول فرقة موسيقية بمصر.

وكشف المايسترو هاني فرحات، كواليس التحضير لتلك الاحتفالية، موضحاً أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، اقترح عليه هذه الفكرة، كونه يعشق موسيقى هاني شنودة، متابعاً “طلب مني قبل شهور التجهيز لحفل ضخم لتقديم موسيقاه لكن بطريقة عصرية وكأنها جديدة تماماً”.

 وأضاف أن”التجهيز للحفل بدأ قبل شهرين تقريباً، والمستشار تركي آل الشيخ كان يُتابع كل تفاصيل المشروع، لرغبته في خروج الاحتفالية على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميز”. 

وأشار فرحات، إلى الانفتاح الفني والثقافي الذي تشهده السعودية في السنوات الأخيرة، قائلاً إن: “المملكة لديها دراسات وخطط طموحة لتكون واجهة للفن في وقتٍ قصير”، متابعاً “هناك تطوراً بشكلٍ متواصل، وهذا ما جعلها تصل إلى هذا المستوى القياسي وغير المسبوق في فترة زمنية قصيرة”. 

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...