سينومي سنترز تعتزم إصدار صكوك دولية بقيمة 500 مليون دولار

تعتزم شركة المراكز العربية “سينومي سنترز” السعودية إصدار صكوك دولية بقيمة 500 مليون دولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في إطار خططها لتمويل احتياجاتها المالية والاستراتيجية، بما في ذلك إعادة تمويل بعض الالتزامات القائمة، وفقاً لما أوردته وكالة “رويترز”.

وتزامنًا مع الإعلان عن إصدار الصكوك الجديدة، طرحت “سينومي سنترز” عرضًا لشراء كل أو أي من صكوكها القائمة بقيمة 500 مليون دولار، والتي تستحق في عام 2024.

وقالت الشركة إن عرض الشراء ينتهي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت لندن في تاريخ 4 آذار/مارس المقبل.

وعينت الشركة كلا من بنك غولدمان ساكس إنترناشونال وبنك إتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين، وكذلك شركة العربي المالية وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ومجموعة جي إف إتش المالية وغولدمان ساكس وإتش إس بي سي وشركة جي بي مورغان سيكيوريتيز وكامكو إنفست وبنك مشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.

وتهدف الشركة من خلال إصدار الصكوك الجديدة إلى جمع رأس المال اللازم لتمويل خططها التوسعية، وتعزيز السيولة المالية، وتنويع مصادر التمويل.

وتعتزم الشركة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين محتملين خلال الفترة القادمة لشرح تفاصيل إصدار الصكوك الجديدة وشروطها.

وسيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك التي سيتم طرحها بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.