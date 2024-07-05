سوناك يستقيل من رئاسة المحافظين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، استقالته من زعامة حزب المحافظين، وذلك بعد الخسارة المدوية التي تعرّض لها الحزب في الانتخابات التشريعية أمام حزب العمال.

وأعرب سوناك عن اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية قبل أن يتوجه للقاء الملك تشارلز الثالث بهدف تقديم استقالته من منصب رئيس الوزراء.

وقال متوجهًا لجماهير الحزب: “لقد وصلني غضبكم وخيبة أملكم وأنا اتحمل المسؤولية”.

وأظهرت التقديرات الأولية أن حزب العمال فاز بـ 326 مقعدًا ما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدًا، في المقابل تقلّصت حصة المحافظين من 365 نائباً إلى 131 فقط.