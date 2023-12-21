سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21 ديسمبر 2023.. مستويات قياسية

واصل سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21 ديسمبر2023، الارتفاع في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 42، و 58 جنيها، ليصل لمستويات قياسية، بالتزامن مع حفاظ سعر الذهب عالميا على مكاسبه.

ويتم إضافة مصنعية لقيمة كل مشغولة ذهبية، بما يتراوح بين 50، و200 جنيه، تحدد وفقا لاتفاق التاجر، والمشتري.

سعر الفائدة في مصر إلى أين؟

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21 ديسمبر 2023

توقع خبراء اقتصاد، أن يقرر البنك المركزي المصري اليوم تثبيت سعر الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، وذلك في استطلاع رأي أجرته رويترز، رغم اقتناعهم بقيام الحكومة باستئناف إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لكن في بداية العام المقبل، وليس الآن.

وسعر الفائدة لدى البنك المركزي المصري الحالي، هو 19.25% على الودائع، و20.25% على الإقراض.

كما يتوقع أغلب المحللين في استطلاع الرأي، أن قرارات مثل رفع أسعار الفائدة، أو تعويم الجنيه المصري، سوف تتخذها الحكومة المصرية، خلال الشهر المقبل.

علاقة سعر الذهب في مصر وسعر الدولار في السوق الموازية

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال السبع سنوات الماضية، التي تمت فيها 4 عمليات لتحرير سعر الصرف، أو تعويم الجنيه المصري، بسبب ارتباط تسعير الذهب العالمي بالدولار، وساهم في زيادة هذه القفزات، وجود سواق موازية “سوداء” للدولار في مصر، تصل الفجوة بينها، وبين السوق الرسمية، إلى نحو 40%.

وتصل قيمة الدولار الواحد “دولار الصاغة”، في سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21 ديسمبر2023، إلى نحو 52.39 جنيها، فيما بلغ متوسط سعره في البنوك، نحو 30.85 جنيها.

وقفز سعر الذهب اليوم في مصر، مع ارتفاع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس، خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، 10 قروش.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21 ديسمبر 2023.. عيار 24

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21 ديسمبر 2023

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه اليوم الخميس، إلى نحو 3406 جنيهات للشراء، و3429 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 3349 جنيها للشراء، و3371 جنيها للبيع، أمس الأربعاء وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21 ديسمبر 2023.. عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 18، إلى نحو 2554 جنيها للشراء، و2571 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 2511 جنيها للشراء، و2529 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الخميس21 ديسمبر 2023

وقفز متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، إلى نحو 23.840 ألف جنيه للشراء، و 24 ألف جنيه للبيع، مقارنة بنحو 23.440 ألف جنيه للشراء، و23.600 ألف جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس21 ديسمبر 2023.. عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2980 جنيها للشراء، و3 آلاف جنيه للبيع، مقارنة بنحو 2930 جنيها للشراء، و2950 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21 ديسمبر 2023

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21 ديسمبر 2023

وهذا هو متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، بالجنيه المصري بمحال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023:

جرام الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 3429 3406 عيار 22 3143 3122 عيار21 3000 2980 عيار 18 2571 2554 عيار 14 2000 1987 عيار 12 1714 1703 الجنيه الذهب 24000 23840 جدول متوسط سعر الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 في مصر بمحال الصاغة دون مصنعيه

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 21 ديسمبر 2023

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر، في البنوك وشركات الصرافة في مصر، اليوم الخميس، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في اليوم مصر الخميس 21 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023



وزاد متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، في تعاملات محدودة بالسوق الموازية “السوداء”، بنحو 10 قروش.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، في تعاملات السوق السوداء، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، إلى نحو 50.50 جنيها للشراء، و51.50 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 50.40 جنيها للشراء، و51.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم عالميا

وسجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس، نحو 2035.42 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1:47 بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2039.89 دولارا، في بداية تعاملات الأربعاء الساعة 5:20 بتوقيت غرينتش، بانخفاض مقداره 4.47 دولارات.

وارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية، بدعم من توقعات تخفيض أسعار الفائدة العام المقبل، عبر تصريحات لمسئولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، لتخفيض سعر الفائدة العام القادم.

وعندما ترتفع أسعار الفائدة، تنخفض أسعار الذهب، الذي يعتبر مخزنا للقيمة، ولا يدر عائدا.