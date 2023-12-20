سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 ديسمبر2023.. عيار 21 يرتفع 60 جنيها

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 ديسمبر 2023، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 42، و 68 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وتضاف مصنعيه، قيمتها تتراوح من 50 إلى 200 جنيه، في المتوسط، للمشغولة الذهبية الواحدة، ولا توجد قاعدة لاحتساب المصنعيه، وتخضع لاتفاق تاجر الذهب، مع المشتري.

ماذا يتوقع الخبراء لسعر الفائدة في مصر؟

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 ديسمبر2023

توقع محللون أن يتخذ البنك المركزي المصري، في استطلاع رأي أجرته رويترز، قرار في اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس، بتثبيت سعر الفائدة، وذلك رغما عن توقعاتهم ببدء الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي في الفترة المقبلة، بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويبلغ سعر الفائدة نسبة 19.25 % على الوادائع، ونسبة 20.25% على الإقراض، حسب آخر قرار للبنك المركزي المصري.

ويعتقد أغلب المحللين في استطلاع الرأي، أن الحكومة المصرية، سوف تنتظر حتى الشهر المقبل، حتى تتخذ قرارات تتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، مثل رفع أسعار الفائدة، أو تعويم الجنيه المصري.

لماذا يقفز سعر الذهب في مصر؟

تسبب وجود سوق الموازاية “السوداء” في مصر، لتداول الدولار، ووجود فجوة سعرية بين سعر الدولار فيها، وسعر الدولار الرسمي، في حدوث قفزات في سعر الذهب في مصر، بسبب ارتباط سعر الذهب عالميا، بالدولار الأمريكي.

ويحتسب الدولار الواحد “دولار الصاغة”، في قيمة سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 ديسمبر 2023، بنحو 51.35 جنيها.

وقفز سعر الذهب اليوم في مصر، رغم أن متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء، ظل ثابتا خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، في تعاملات محدودة.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 ديسمبر 2023.. عيار 24

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 ديسمبر2023

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه اليوم الأربعاء، إلى نحو 3349 جنيها للشراء، و3371 جنيها للبيع، مقابل نحو 3291 جنيها للشراء، و3303 جنيهات للبيع، أمس الثلاثاء وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 ديسمبر 2023.. عيار 18

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 18، إلى نحو 2511 جنيها للشراء، و2529 جنيها للبيع، مقابل نحو 2469 جنيها للشراء، و2477 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 ديسمبر 2023

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، إلى نحو 23.440 ألف جنيه للشراء، و23.600 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 23.040 ألف جنيه للشراء، و23.120 ألف جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 ديسمبر 2023.. عيار 21

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2930 جنيها للشراء، و2950 جنيها للبيع، مقابل نحو 2880 جنيها للشراء، و2890 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 ديسمبر 2023

وهذا هو متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، بالجنيه المصري بمحال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023:

جرام الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 3349 3371 عيار 22 3070 3090 عيار21 2930 2950 عيار 18 2511 2529 عيار 14 1953 1967 عيار 12 1674 1686 الجنيه الذهب 23440 23600 جدول متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمحال الصاغة دون مصنيعه

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 20 ديسمبر 2023

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 ديسمبر2023

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، ثابتا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر، في البنوك العاملة في مصر، وشركات الصرافة في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في اليوم مصر الأربعاء 20 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، ثابتا في تعاملات محدودة بالسوق الموازية “السوداء”.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، نحو 50.40 جنيها للشراء، و51.40 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عالميا

حافظت أسعار الذهب على ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، لتصل إلى نحو 2039.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 5:20 بتوقيت غرينتش، مقابل نحو 2023.82 دولارا، في بداية تعاملات الثلاثاء الساعة 5:21 بتوقيت غرينتيش، بمقدار زيادة نحو 16 دولارا تقريبا.

فيما بلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، حسب رويترز، نحو 2053.20 دولارا، بزيادة 0.1% عن سعر إغلاق أمس الثلاثاء.

وانتعشت أسعار الذهب في البورصات العالمية، بدعم من توقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، لتخفيض سعر الفائدة العام القادم.

ويرتفع سعر الذهب الذي لا يدر عائدا، عندما تنخفض أسعار الفائدة.