سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر2023.. ارتفاع عيار 21

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 8، و 12 جنيها.

ويضاف لسعر الذهب في مصر، قيمة المصنعيه، التى تبدأ من 50 إلى 200 جنيه في المتوسط للمشغولة الذهبية الواحدة التي تباع، حسب عيارها، وحجمها، مع مراعاة أن قيمة المصنعيه تختلف من صائغ، لآخر، وليس هناك قاعدة محددة لاحتسابها، لكن تخضع لرضا البائع، والمشتري.

كيف يتحدد سعر الذهب في مصر؟

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر2023

سعر الذهب في مصر، يتحدد مثل باقي الدول، بالارتباط بسعر الذهب المحدد بالدولار في البورصات الدولية، لكنه يختلف في مصر بارتباطه بسعر الذهب في السوق الموازية “السوداء”، والذي كان سببا في قفزات سعر الذهب خلال العام الماضي.

ويحتسب الدولار الواحد، في قيمة سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، بنحو 50.75 جنيها.

وارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، رغم استقرار متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء، خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة، أمس الاثنين، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حصوله علي نسبة 89.6% من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، التي جرت الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر 2023.. عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه اليوم الثلاثاء، إلى نحو 3291 جنيها للشراء، و3303 جنيهات للبيع، مقارنة بنحو 3280 جنيها للشراء، و3291 جنيها للبيع، أمس الاثنين وفقاً لمنصة ” egypt.gold-price-today “.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر 2023.. عيار 18

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر2023

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 18، إلى نحو 2469 جنيها للشراء، و2477 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 2460 جنيها للشراء، و2469 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، إلى نحو 23.040 ألف جنيه للشراء، و23.120 ألف جنيه للبيع، مقارنة بنحو 22.960 ألف جنيه للشراء، و23.040 ألف جنيه للبيع، أمس الاثنين.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر 2023.. عيار 21

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2880 جنيها للشراء، و2890 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 2870 جنيها للشراء، و2880 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

فيما يلي متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، بمحال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه بالجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023:

جرام الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 3303 3291 عيار 22 3028 3017 عيار21 2890 2880 عيار 18 2477 2469 عيار 14 1927 1920 عيار 12 1651 1646 الجنيه الذهب 23120 23040 جدول متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمحال الصاغة دون مصنيعه

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر2023

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، في البنوك العاملة في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر2023 في السوق السوداء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في السوق السوداء “الموازية”.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، نحو 50.40 جنيها للشراء، و50.40 جنيها للبيع، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب اليوم بمقدار 3.37 دولارات إلي 2023.82 دولارا، بنسبة تراجع 0.17%، الساعة 5:21 بتوقيت غرينتيش، حسب مؤشر بلومبرج للذهب.

وانتعشت أسعار الذهب عالميا، بعد قرار البنك المركزي الأمريكي “الفيدرالي الأمريكي“، الأربعاء الماضي، بتثبت سعر الفائدة عند نحو 5.25% و5.50%.

والسعر الفائدة الذي تم تثبيته الأربعاء الماضي، هو أعلى سعرا للفائدة خلال 22 عاما.

وانتعشت أسعار الذهب، وارتفعت الأسهم، بدعم من توقعات توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وتزداد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا، عندما تهبط أسعار الفائدة.