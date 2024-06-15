سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024.. عيار 21 يرتفع في يوم عرفة

في يوم عرفة، ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 10، و17 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024، في يوم عرفة، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 54.36% اليوم السبت 15-6-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.63 جنيها، في يوم عرفة، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 48 جنيه للبيع، وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 15-6-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.76 جنيها للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين تقفز 366% في 25 يوما

قفز حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، بنسبة 366% في 25 يوما خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الذي تم فيه تعويم الجنيه المصري.

وارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية، في أدوات الدين المصرية، بعد تعويم الجنيه المصري، إلى 1.542 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 421.337 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأعقب قرار “تعويم الجنيه”، إعلان الحكومة المصرية، في6 مارس الماضي، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

وأصبحت مصر، بعد قرار “التعويم”، تقدم متوسط عائد يصل لنحو 30% على سنداتها بالعملة المحلية، لتحل في المرتبة الثالثة من ناحية العائد بين 32 اقتصادا ناميا تتابعه “بلومبرج”.

وحسب تصريحات لمسئولين مصريين، لصحف محلية، عادت عدة بنوك أجنبية كبرى، للاستثمار بقوة في أدوات الدين المصرية بعد قرار “التعويم”، ومن أبرزها “مورغان ستانلي”، و”غولدمان ساكس”، و”سيتي بنك”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024 عيار 24

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، في يوم عرفة، إلى نحو 3560 جنيها للشراء، و3571 جنيها للبيع، مقابل 3543 جنيها للشراء، و3566 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024 عيار 18

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024، عيار 18، إلى نحو 2670 جنيها للشراء، و2679 جنيها للبيع، مقابل نحو 2657 جنيها للشراء، و2674 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024

وصعد متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024، في يوم عرفة، إلى نحو 24.920 ألف جنيه للشراء، و25 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.800 ألف جنيه للشراء، و24.960 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024 عيار 21

وارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3115 جنيها للشراء، و3125 جنيها للبيع، مقابل نحو 3100 جنيها للشراء، و3120 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024 عيار 14

وزاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024، عيار 14، في يوم عرفة، إلى نحو 2077 جنيها للشراء، و2083 جنيها للبيع، مقابل نحو 2067 جنيها للشراء، و2080 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 15-6-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 15-6-2024 في البنوك

وفي يوم عرفة، استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 15-6-2024، عند نحو 47.66 جنيها للشراء، و47.76 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 15-6-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.70 جنيها للشراء، و47.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 15-6-2024 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 15-6-2024، ثابتا في تعاملات السوق السوداء، في يوم عرفة، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 15-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 47 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 15-6-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 24 قرشا، في يوم عرفة، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 15-6-2024

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2333.04 دولارا للأوقية (الأونصة)، بنهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، اليوم الجمعة، 41-6-2024، مقابل نحو 2305.27 دولارا للأوقية (الأونصة)، في بداية تعاملات الأمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.

وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول من 2024، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.

وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام.