سعر الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024..عيار 21 ينخفض

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين10، و 17 جنيها بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميا في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 52.46% اليوم السبت 25-5-2024، منذ 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وارتفع متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.43 جنيها، بينما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25-5-2024 في تعاملات السوق السوداء عند نحو 47.70 جنيه، وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25-5-2024 ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، عند نحو 47.17 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

تلقى البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، الدفعة الثانية من عوائد صفقة رأس الحكمة، من صندوق أبوظبي السيادي “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، وفقا لبيان للحكومة المصرية.

وتتوزع الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بواقع 14 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، والتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.

وكان مجلس الوزراء المصري، في مارس الماضي، قد أعلن أن الصفقة التي تم توقيعها تشمل جانبا ماليا يُسدد كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تُخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجانب المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يصل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي قدره 35 مليار دولار، تقسم إلى دفعتين.

ومع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في مصر في الانخفاض مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024 عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3554 جنيها للشراء، و3566 جنيها للبيع، مقابل نحو 3560 جنيها للشراء، و3583 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024 عيار 18

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2666 جنيها للشراء، و2674 جنيها للبيع، مقابل نحو 2670 جنيها للشراء، و2687 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024، إلى نحو 24.880 ألف جنيه للشراء، و24.960 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.920 ألف جنيه للشراء، و25.080 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024 عيار 21

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3110 جنيها للشراء، و3120 جنيها للبيع، مقابل نحو 3115 جنيها للشراء، و3135 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024 عيار 14

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2073 جنيها للشراء، و2080 جنيها للبيع، مقابل نحو 2077 جنيها للشراء، و2090 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر السبت 25-5-2024

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25-5-2024 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25-5-2024، عند نحو 47.07 جنيها للشراء، و47.17 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25-5-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، نحو 47.10 جنيها للشراء، و 47.20 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25-5-2024 في السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25-5-2024 ثابتا في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 46.70 جنيها للشراء، و47.70 جنيها للبيع.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم السبت 25-5-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 56 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم السبت 25-5-2024

وتراجع سعر الذهب عالميا، في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، إلى نحو 2333.82 دولارا للأوقية (الأونصة)، أمس الجمعة 24-5-2024، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات خلال العام الجاري.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024 مسجلا أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.

وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعا بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في الشهرين الماضيين، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط ​​قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة).

وأضافت البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في عامي 2022، و2023، نحو 290 طنا إلى احتياطياتها، بزيادة 1%، على أساس سنوي وبزيادة 69%عن المتوسط ​​الفصلي لخمس سنوات.