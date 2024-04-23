سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024.. عيار 21 يفقد 120 جنيها

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 80، و137 جنيها، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميا.

وهبط متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.78 % اليوم الثلاثاء 23-4-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.97 جنيها، كما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 49 جنيها، وهبط متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.20 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 6% مرة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ثم أعلنت الحكومة المصرية، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع زيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

حشد 57 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الاثنين، أن بلادها ستتلقى قرضا بقيمة 400 مليون دولار من المملكة المتحدة على مدار العامين المقبلين لدعم الموازنة العامة للدولة، حسب بلومبرغ.

كما تتطلع وزارة التعاون الدولي المصرية، إلى تأمين تمويلات من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقد تبدأ المحادثات مع البنك بشأن دعم الموازنة المصرية قريبا، وفقا لما كشفته المشاط.

وبهذه التمويلات الجديدة، تكون الحكومة المصرية، استطاعت حشد 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية، والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد.

وأشارت المشاط أيضًا إلى صفقة مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر 2023، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

وأكدت أن الحكومة ستخصص 5 مليارات دولار لدعم الموازنة من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 7.8 مليار دولار.

علاوة على ذلك، ستقوم الحكومة، بتخصيص 1.5 مليار دولار، من تمويل البنك الدولي لمدة 3 سنوات بقيمة 6 مليارات دولار لدعم الموازنة، ومشاريع التنمية الحكومية.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024 عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3577 جنيه للشراء، و3600 جنيها للبيع، مقابل نحو 3714 جنيه للشراء، و3737 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024 عيار 18

كما تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024، عيار 18، إلى نحو 2683 جنيها للشراء، و2700 جنيها للبيع، مقابل نحو 2786 جنيها للشراء، و2803 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024، إلى نحو 25.040 ألف جنيه للشراء، و25.200 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 26 ألف جنيه للشراء، و26.160 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024 عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3130 جنيها للشراء، و3150 جنيها للبيع، مقابل نحو 3250 جنيها للشراء، و3270 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024 عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024، عيار 14، إلى نحو 2087 جنيها للشراء، و2100 جنيها للبيع، مقابل نحو 2167 جنيها للشراء، و2180 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23-4-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في البنوك

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024، إلى نحو 48.10 جنيها للشراء، و 48.20 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.33 جنيها للشراء، و 48.43 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في البنوك، وشركات الصرافة، إلى نحو 48.15 جنيها للشراء، و 48.25 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 45 قرشا، وسط تعاملات محدودة بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 48 جنيها للشراء، و49 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.45 جنيها للشراء، و49.45 جنيها للبيع، أمس.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في تعاملات السوق السوداء، عن السعر الرسمي بنحو 80 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي ، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 23-4-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا، إلى نحو 2307.17 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5:06 بتوقيت غرينتيش صباح الثلاثاء 23-4-2024، مقابل نحو 2369.30 دولارا للأوقية (الأونصة)، صباح أمس، حسب مؤشر بلومبرغ.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.