سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18 ديسمبر 2023.. تراجع طفيف

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18 ديسمبر 2023، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 4، و6 جنيهات.

ويقدر سعر الدولار الواحد، في قيمة سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18 ديسمبر 2023، بنحو 50.63 جنيها.

كيف يتحدد سعر الذهب في مصر؟

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18 ديسمبر2023

سعر الذهب في مصر، يرتبط بعدة عوامل أهمها سعر الذهب العالمي، الذي تحدد أسعاره بالدولار الأمريكي، وعوامل أخرى مثل المصنعيه، والتي تختلف حسب حجم، وعيار، المشغولات الذهبية، لتتراوح بين 50، و200 جنيه، بجانب عامل هام تنفرد به مصر، وهو سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

واستمرار ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال تعاملات السوق السوداء، خلال العام الماضي، كان من أهم أسباب قفزات سعر الذهب في مصر.

وتراجع سعر الذهب اليوم في مصر، رغم ارتفاع متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين، خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، بمقدار 15 قرشا.

وتعلن مصر اليوم نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي تمت الأسبوع الماضي، على مدار 3 أيام، وحسب مؤشرات وسائل الإعلام المحلية، متوقع فوز الرئيس عبد الفتاح بها بأغلبية كاسحة.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18 ديسمبر 2023.. عيار 24

تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 24 في محال الصاغة دون مصنعيه اليوم الاثنين، إلى نحو 3280 جنيها للشراء، و3291 جنيها للبيع، مقابل نحو 3286 جنيها للشراء، و3297 جنيها للبيع، أمس الأحد وفقاً لمنصة ” egypt.gold-price-today “.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18 ديسمبر 2023.. عيار 18

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18 ديسمبر2023

كما انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 18، إلى نحو 2460 جنيها للشراء، و2469 جنيها للبيع، مقابل نحو 2464 جنيها للشراء، و2473 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 18 ديسمبر 2023

فيما هبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، إلى نحو 22.960 ألف جنيه للشراء، و23.040 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 23 ألف جنيه للشراء، و23.080 ألف جنيه للبيع، أمس الأحد.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18 ديسمبر 2023.. عيار 21

كما انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، الجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 2870 جنيها للشراء، و2880 جنيها للبيع، مقابل نحو 2875 جنيها للشراء، و2885 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18 ديسمبر 2023

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18 ديسمبر2023

فيما يلي متوسط سعر الذهب اليوم في مصر، بمحال الصاغة للمواطنين دون مصنعيه بالجنيه المصري، اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023:

جرام الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 3291 3280 عيار 22 3017 3007 عيار21 2880 2870 عيار 18 2469 2460 عيار 14 1920 1913 عيار 12 1646 1640 الجنيه الذهب 23040 22960 جدول متوسط سعر الذهب اليوم في مصر بمحال الصاغة دون مصنيعه

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، لدى أغلب البنوك في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر2023 في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 18 ديسمبر2023

زاد متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، في السوق السوداء “الموازية”، بمقدار 15 قرشا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 50.40 جنيها للشراء، و50.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.25 جنيها للشراء، و51.25 جنيها للبيع، أمس الأحد حسب موقع “sarf- today”.

توقعات تراجع الفائدة تعزز جاذبية سعر الذهب

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، بنسبة 0.7% في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتصل إلى نحو 2020 دولارا، بزيادة 15 دولارا، بدعم من قرار البنك المركزي الأمريكي “الفيدرالي الأمريكي”، الأربعاء الماضي، بإبقاء أسعار الفائدة، دون تغيير، عند نحو 5.25% و5.50%، بالإضافة إلى تصريحات جيروم باول رئيسه، بأن احتمالات خفض الفائدة خلال العام المقبل باتت قوية.

والسعر الفائدة الذي ثبته البنك المركزي الأمريكي، هو سعر الفائدة الأعلى خلال 22 عاما.

ويزداد الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائدا، عندما تتم تهبط أسعار الفائدة.