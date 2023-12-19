استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق المصرفي المصري، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر، ثابتا خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

بينما تباين متوسط باقي أسعار العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في السوق المصرفي المصري الرسمي، وفي تعاملات السوق “السوداء”.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

ويترقب المتعاملين في السوق الموازية “السواداء، موقف الحكومة المصرية، من تعويم الجنيه المصري، الذي يطالب به صندوق النقد الدولي، حتى يتم استئناف برنامج إصلاح الاقتصاد المصري. وتتوقع مؤسسات، وبنوك دولية، أن تتخذ الحكومة المصرية، قرار تعويم الجنيه المصري، خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، أمس الاثنين حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي نسبة 89.6% من أصوات المصوتين في انتخابات الرئاسة، ليفوز بولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.

وهذا هو متوسط أسعار أبرز العملات العربية، والأجنبية في مصر، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، رسميا حسب بيانات البنك المركزي المصري،، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، مستقرا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، في البنوك العاملة في مصر، وشركات الصرافة في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو ما سجله سعر الدولار في بنك مصر.

وسجل أعلي سعرا لشراء الدولار في تعاملات البنوك العاملة بمصر، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في مصرف أبوظبي الإسلامي، بـ 30.90 جنيها للشراء.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

استقر متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في تعاملات محدودة بالسوق الموازية “السوداء”.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، عند نحو 50.40 جنيها للشراء، و51.40 جنيها للبيع.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، إلى نحو 33.65 جنيها للشراء، و33.77 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.59 جنيها للشراء، و33.71 جنيها للبيع، أمس حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات بالسوق الموازية، إلى نحو 55 جنيها للشراء، و56.09 جنيها للبيع، مقابل نحو 54.93 جنيها للشراء، و56.02 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 39.03 جنيها للشراء، و39.17 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.09 جنيها للشراء، و39.23 جنيها للبيع، أمس، حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات بالسوق السوداء، إلى نحو 63.71 جنيها للشراء، و64.97 جنيها للبيع، مقابل نحو 63.88 جنيها للشراء، و65.14 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.24 جنيهات للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات الثلاثاء بالسوق السوداء، إلى نحو 13.39 جنيها للشراء، و13.66 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.45 جنيها للشراء، و13.72 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء خلال التعاملات بالسوق السوداء، عند نحو 13.73 جنيها للشراء، و14 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي الرسمي في مصر، إلى نحو 100.19 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.24 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع، أمس، حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023، خلال التعاملات بالسوق السوداء، إلى نحو 163.24 جنيها للشراء، و 166.48 جنيها للبيع، مقابل نحو 163.79 جنيها للشراء، و 167.04 جنيها للبيع.

وتداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية، جريمة يعاقب عليها القانون المصري، بعقوبات قاسية، تضمن السجن المشدد، وغرامة بالملايين.