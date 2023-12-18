ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، ثابتا في تعاملات البنوك، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، ارتفاعا طفيفا بمقدار 15 قرشا.

فيما تباين متوسط أسعار العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، خلال تعاملات اليوم الاثنين في السوق المصرفي المصري الرسمي، بينما ارتفعت أغلبها في التعاملات السوق “السوداء”.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الاثنين، نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي تشير مؤشراتها إلى فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأغلب أصوات المصوتين في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، على مدار 3 أيام.

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

يقدم هذا التقرير متوسط أسعار أبرز العملات العربية، والأجنبية في مصر، اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، رسميا في تعاملات البنوك العاملة في مصر، ومتوسط أسعارها خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 في البنوك وشركات الصرافة

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، لدى أغلب البنوك، وشركات الصرافة في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهي الأسعار نفسها في البنك الأهلي المصري.

وحدد مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعرا لشراء الدولار في تعاملات اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، بـ 30.90 جنيها للشراء.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.85 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، ارتفاعا طفيفا في السوق الموازية “السوداء”.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 50.40 جنيها للشراء، و51.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.25 جنيها للشراء، و51.25 جنيها للبيع، أمس الأحد.

سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، إلى نحو 33.59 جنيها للشراء، و33.71 جنيها للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري، مقابل نحو 33.69 جنيها للشراء، و33.81 جنيها للبيع، أمس.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي خلال التعاملات بالسوق الموازية، إلى نحو 54.93 جنيها للشراء، و56.02 جنيها للبيع، مقابل نحو 54.76 جنيها للشراء، و55.85 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 39.09 جنيها للشراء، و39.23 جنيها للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري، مقابل نحو 39.23 جنيها للشراء، و39.36 جنيها للبيع، أمس السبت.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات بالسوق السوداء، إلى نحو 63.88 جنيها للشراء، و65.14 جنيها للبيع، مقابل نحو 63.68 جنيها للشراء، و64.95 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.24 جنيهات للبيع،

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات الاثنين بالسوق السوداء، إلى نحو 13.45 جنيها للشراء، و13.72 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.41 جنيها للشراء، و13.68 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع،

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الاثنين خلال التعاملات بالسوق السوداء، إلى نحو 13.73 جنيها للشراء، و14 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.69 جنيها للشراء، و13.96 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي الرسمي في مصر، حسب موقع البنك المركزي المصري، نحو 100.24 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع، مقابل نحو نحو 100.22 جنيه للشراء، و100.65 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، خلال التعاملات بالسوق السوداء، نحو 163.79 جنيها للشراء، و 167.04 جنيها للبيع، مقابل نحو 163.30 جنيها للشراء، و 166.55 جنيها للبيع.

والقانون المصري، يجرم تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية، ويضع عليها عقوبات قاسية، تصل إلى السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة 5 ملايين جنيه.