سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.. تعرف إلى أسعار العملات

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، في تعاملات البنوك، كما سجل متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نفس مستويات أسعار أمس السبت.

كما ظل متوسط أسعار العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، مستقرا خلال تعاملات اليوم الأحد في السوق المصرفي المصري الرسمي، والتعاملات في السوق “السوداء”.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، غدا الاثنين، نتيجة الانتخابات الرئاسية، والتي متوقع أن يحصل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 95% من أصوات المصوتين في الانتخابات التي تمت على مدار 3 أيام.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

وفيما يلي متوسط أسعار أبرز العملات الأجنبية، والعربية، في مصر، اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية، رسميا حسب بيانات البنك المركزي المصري، والبنوك العاملة في مصر، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية، والعربية الرئيسية في تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في البنوك

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، لدى أغلب البنوك، وشركات الصرافة في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار العملة الأمريكية في بنك مصر.

وحدد مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعرا لشراء الدولار في تعاملات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 بـ 30.90 جنيها للشراء.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.85 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

استقر متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في السوق الموازية “السوداء”.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، نحو 50.25 جنيها للشراء، و 51.25 جنيها للبيع.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

بلغ متوسط سعر صرف اليورو الرسمي، نحو 33.69 جنيها للشراء، و33.81 جنيها للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي خلال التعاملات بالسوق الموازية، نحو 54.76 جنيها للشراء، و55.85 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

سجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، نحو 39.23 جنيها للشراء، و39.36 جنيها للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات بالسوق السوداء، نحو 63.68 جنيها للشراء، و64.95 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي، نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.247 جنيهات للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأحد بالسوق السوداء، نحو 13.41 جنيها للشراء، و13.68 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

وبلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد خلال التعاملات بالسوق السوداء، نحو 13.69 جنيها للشراء، و13.96 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي الرسمي في مصر، نحو 100.22 جنيه للشراء، و100.65 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، خلال التعاملات بالسوق السوداء، نحو 163.3 جنيها للشراء، و 166.55 جنيها للبيع.

والقانون المصري، يضع عقوبات قاسية على تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية، تصل عقوبتها إلى السجن المشدد 3 سنوات، وغرامة قد تصل 5 ملايين جنيه.