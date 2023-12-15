واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، استقراره رسميا في تعاملات شركات الصرافة، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر في السوق الموازية “السوداء”، ارتفاعا طفيفا بنحو 25 قرشا.

والبنوك العاملة في مصر، عطلة رسمية أسبوعية يومي، الجمعة، والسبت.

ومن المقرر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية، يوم الاثنين المقبل، والتي يتوقع فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ ولايته الثالثة، التي تبلغ مدتها 6 سنوات.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في البنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، مستقرا حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم في مصر، لدى أغلب البنوك، وشركات الصرافة بمصر، عند نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

ويرتبط سعر الدولار في مصر لدى شركات الصرافة، بأسعار الدولار في البنوك المصرية، بفارق يتراوح بين قرشين، إلى 5 قروش، حيث يفرض القانون المصري، ارتباط سعر الدولار في شركات الصرافة، بسعر بنك محدد، يتم إخطار البنك المركزي المصري به، ولا يجوز تغييره إلا بأذنه.

وحدد مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعرا لشراء الدولار في تعاملات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 بـ 30.90 جنيها للشراء.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في السوق الموازية “السوداء”، ارتفاعا طفيفا بنحو 25 قرشا.

وتراوح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، بين 50.25 جنيها للشراء، و 51.25 جنيها للبيع، حسب موقع “sarf-today”.

ويضع القانون المصري، عقوبات كبيرة على تداول العملات الأجنبية خارج الأسواق المصرفية الرسمية، التي تشمل البنوك، وشركات الصرافات المرخصة.

وحدد القانون المصري، عقوبة الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الأسواق الرسمية، بالحبس المشدد لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.

توقعات المؤسسات الدولية بموعد تعويم الجنيه المصري

يتوقع المستثمرون الدوليون، والمؤسسات المالية، والمنظمات الاقتصادية الدولية، تعويم الجنيه المصري، بصورة تدريجية، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وتوقع بنك “مورغان ستانلي” (Morgan Stanley)، قيام الحكومة المصرية، بإصدار قرار تعويم الجنيه المصري، بشكل تدريجي، في الفترة التي تعقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار استكمالها لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادها، الذي يشمل خصخصة بعض الأصول الحكومية، وبرنامج جديد لخفض الديون الخارجية.

وبنك مورغان ستانلي، يعد من أكبر المؤسسات المصرفية متعددة الجنسيات في أمريكا، والعالم.

وأضاف بنك مورغان ستانلي، في تقرير أصدره منذ أيام، حسب وكالة بلومبرج الأمريكية، أن مصر سوف تستكمل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، بما يتضمنه من بيع بعض الشركات الحكومية.

تعويم الجنيه المصري 4 مرات خلال 7 سنوات

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

وقام البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه المصري، 4 مرات خلال الـ 7 سنوات الماضية بنسب كبيرة، وارتفع سعر الدولار رسميا، مقابل الجنيه المصري، في نوفمبر 2016 من 8.88 جنيهات مصري، إلى 30.85 جنيها مصريا حاليا بنسبة ارتفاع أكثر من 247%، بينما يصل في السوق السوداء إلى 50 جنيها، بنسبة ارتفاع أكثر من 463%.

تواريخ أكبر تخفيضات للجنيه المصري

نوفمبر 2016: الدولار الواحد من 8.88 جنيهات مصري، إلى 15.77 جنيها بنسبة تراجع في قيمة الجنيه المصري 78%.

مارس 2022: الدولار الواحد من 15.77 جنيها، إلى 19.7 جنيها بنسبة تراجع في قيمة الجنيه المصري 25%.

أكتوبر 2023: الدولار الواحد من 19.7 جنيها، إلى 24.7 جنيها، بنسبة تراجع في قيمة الجنيه المصري 25.4%.

يناير 2023: الدولار الواحد من 24.7 جنيها، إلي 32 جنيها بنسبة تراجع في قيمة الجنيه المصري30%.

تهاوي موارد النقد الأجنبي وديون ضخمة سيادية

وتهاوت موارد النقد الأجنبي بمصر، بعد تراجع تحويلات المصريين في الخارج، إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي 2022/2023، بنسبة هبوط 30.8 %، وخروج 55 مليار دولار من الأموال الساخنة “الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة”، في الفترة بين 2018، 2022، على 3 مراحل.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية مزمنة لعدة أسباب منها وصول استمرار ارتفاع التضخم على مدار العامين الماضيين لمستويات قياسية، حيث بلغ نحو 35.6% سنويا في نوفمبر الماضي، وأقساط ديون خارجية، وفوائدها تبلغ 42.26 مليار دولار تستحق السداد خلال عام 2024.