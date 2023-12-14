استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، الرسمي في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في السوق الموازية “السوداء”، يتراوح بين 50، و51 جنيها.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الإثنين المقبل، التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ ولاية ثالثة، مدتها 6 سنوات.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الرسمي اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما استقر سعر الدولار فى مصر اليوم، لدى أغلب البنوك عند نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

وحدد مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر لشراء الدولار في تعاملات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 بـ 30.90 جنيها للشراء.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم، خلال تعاملات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في السوق الموازية “السوداء”، وظل يتراوح بين 50، و 51 جنيها.

وتراوح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، بين 50 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع، حسب موقع “sarf-today”.

ويضع القانون المصري، عقوبات شديدة على تداول العملات الأجنبية خارج الأسواق الرسمية، التي تشمل البنوك، وشركات الصرافات في مصر.

وتصل عقوبة الاتجار بالعملات الأجنبية في مصر، خارج السوق الرسمية، إلى الحبس المشدد مدة تتراوح بين 6 أشهر، و3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون جنيه، و5 ملايين جنيه.

المستثمرون يتوقعون تعويم الجنيه قريبا

يتوقع المستثمرون، حسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية ثالثة من رئاسة مصر مدتها 6 سنوات، اضطراره بعد فترة قصيرة إلى تخفيض مؤلم لقيمة الجنيه المصري.

والاقتصاد المصري يمر بأزمة حادة، رغم أنه يتمتع بدعم تصل قيمته لعشرات المليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي، ودول مجلس التعاون الخليجي.

توقعات “مورغان ستانلي” لمستقبل الاقتصاد المصري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

وتوقع بنك “مورغان ستانلي”، أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية، ورجح إجراء خفض تدريجي لقيمة الجنيه، بدلا من تعويم سعر الصرف بشكل كامل في الأجل القصير.

وقال بنك “مورغان ستانلي” في تقرير الثلاثاء، إن مصر ستستكمل الإجراءات الاقتصادية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، متوقعا أن تجدد الحكومة جهودها في بيع بعض الأصول، وخفض الديون، وأن تسعى الحكومة المصرية، لزيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

ورجح بنك “مورغان ستانلي”، أن يتم إجراء خفض تدريجي لقيمة الجنيه في الأجل القصير، بدلا من التعويم الكامل لسعر صرف الجنيه المصري.

وأوضح بنك “مورغان ستانلي”، في تقريره، أن هناك عدة عوامل سوف تحدد سياسة الحكومة تجاه سعر الجنيه المصري، وهي:

– تأثير تعويم الجنيه المصري، علي معدلات التضخم، وتكلفة المعيشة.

– مدى تمسك صندوق النقد الدولي، برأيه في الالتزام بسعر صرف مرن بشكل كامل، وتظهر تصريحات مسئوليه الأخيرة بأنها خففت من لهجتها في ضرورة الالتزام بهذا الشرط على المدى القصير.

– إمكانية حصول الحكومة المصرية، على تمويل إضافي من الداعمين الخليجيين، والشركاء المتعددي الأطراف، في ظل زيادة مكانة مصر الجيوسياسية، بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.

موقف صندوق النقد الدولي من مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

يدرس صندوق النقد الدولي، زياد قرضه لمصر، مما قد يرفع برنامجه للاصلاح الاقتصادي إلى أكثر من 5 مليارات دولار مقارنة بـ3 مليارات مقررة حاليا.

ومصر، هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، بعد الأرجنتين التي لديها تاريخ في التخلف عن سداد أقساط الصندوق.

وبلغ معدل التضخم في مصر، مستوى قياسيا، وصل إلى 35.6% سنويا في نوفمبر الماضي، بينما بلغ في سبتمبر الماضي، 38% سنويا، ليستمر مؤشر التضخم في مصر، في الارتفاع بشكل حاد على مدار العامين الماضيين.

والعام المقبل، أمام الحكومة المصرية، جدول ضخم من أقساط الديون الخارجية خلال العام المقبل يصل إلى 42.26 مليار دولار.