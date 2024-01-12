سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024.. السوق السوداء ترتفع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، 75 قرشا مسجلا مستوى قياسيا، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، فيما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، رسميا مستقرا في شركات الصرافة المصرية.

والجمعة ، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

كما ارتفعت أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، بينما تباينت أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024، رسميا خلال تعاملات البنوك، شركات الصرافة.

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-1-2024، مع استمراره في مستويات قياسية منذ أكثر من شهر.

شروط زيادة قرض صندوق النقد لمصر

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق يجري مفاوضات مع مصر، لتحديد السياسات التي تؤدي لنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات، وأن التمويل الإضافي سيكون حاسما” لهذا النجاح.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي دوري، إن التمويل الإضافي لمصر قيد المناقشة حاليا، وإن المناقشات مع الحكومة المصرية، حول تشديد السياسة المالية والنقدية، واعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف العملة المحلية، سوف تستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت، إن المفاوضات مستمرة بين الجانبين، حول السياسات التي تسمح باستكمال المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج القرض الحالي، المتفق عليه في ديسمبر 2022.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، والمحللين الماليين، حسب وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية، سوف تصدر قرار تعويم الجنيه المصري، بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض صندوق النقد الجديد، الذي متوقع أن تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، أو أكثر.

وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا، 35 مرة في الـ 9 سنوات الماضية، منهم 12 قفزة كبيرة لسعر الدولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث قفز سعر الدولار الواحد من 7.17 جنيهات للدولار الواحد في يناير 2015، حتى أستقر عند نحو 30.94 جنيها، في 9 مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 331.5%.

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية، اليوم الجمعة 12-1-2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024، رسميا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024، في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، 75 قرشا مسجلا مستوى قياسيا جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 54.75 جنيها للشراء، و 55.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 54 جنيها للشراء، و55 جنيه للبيع، أمس.

والإتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 12-1-2024، إلى نحو 33.87 جنيها للشراء، و 33.99 جنيه للبيع، مقابل نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الجمعة 12-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 59.95 جنيه للشراء، و61.05 جنيه للبيع، مقابل نحو 59.24 جنيها للشراء، و 60.34 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024

ارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة 12-1-2024، إلى نحو 39.32 جنيها للشراء، و39.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 39.24 جنيها للشراء، و39.37 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم الجمعة 12-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 69.77 جنيها للشراء، و71.05 جنيه للبيع، مقابل نحو 68.78 جنيها للشراء، و70.05 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الجمعة 12-1-2024، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الجمعة 12-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 14.63 جنيها للشراء، و 14.89 جنيه للبيع، مقابل نحو 14.44 جنيها للشراء، و14.71 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة 12-1-2024، ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 14.91 جنيها للشراء، و 15.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 14.71 جنيها للشراء، و 14.98 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 12-1-2024، إلى نحو 100.36 جنيه للشراء، و100.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.28 جنيه للشراء، و100.63 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 12-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 177.62 جنيها للشراء، و 180.86 جنيه للبيع، مقابل نحو 176.11 جنيه للشراء، و 179.37 جنيه للبيع، أمس.