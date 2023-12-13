ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، رسميا ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما ارتفع في السوق الموازية “السوداء”، ليتراوح بين 50، و 51 جنيها.

وانتهت الثلاثاء، الانتخابات الرئاسية في مصر، التي من المتوقع أن يحقق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزا بولاية ثالثة، مدتها 6 سنوات.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الإثنين المقبل.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في البنوك

سعر الدولار في مصر اليوم

ظل متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ثابتا حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما استقر سعر الدولار اليوم في مصر، لدي أغلب البنوك عند نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

وحدد مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعرا لشراء الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 بـ 30.90 جنيها للشراء.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في السوق الموازية “السوداء”، ليتراوح بين 50، و 51 جنيها.

وتراوح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، بين 50 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع، حسب موقع “sarf-today”.

ويضع القانون المصري، عقوبات قاسية على تداول العملات الأجنبية خارج السوق الرسمي، المتضمن البنوك، وشركات الصرافات، وتتراوح عقوبة الاتجار بالعملات الأجنبية في مصر، بين الحبس المشدد مدة تتراوح بين 6 أشهر، و3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح قيمتها بين مليون جنيه، و5 ملايين جنيه.

تضخم قياسي وأقساط ديون خارجية كبيرة

ويعاني الاقتصاد المصري، من شح في العملات الأجنبية، ومعدلات تضخم قياسية، وأقساط ديون خارجية كبيرة.

وعلى الرغم من تثبيت سعر صرف الجنيه منذ مارس 2020، وصل معدل التضخم في مصر، مستوى قياسيا بلغ35.6% سنويا في نوفمبر الماضي، بينما بلغ في سبتمبر الماضي، 38% سنويا، ليظل المؤشر المؤثر على حياة المواطنين في مصر، في وتيرة الارتفاع بشكل حاد على مدار العامين الماضيين.

ورغم تخفيض50% من قيمة الجنيه المصري، حتى مارس 2022، لكن الفجوة في سعر الدولار بين السعر الرسمي، وسعر السوق السوداء لا يزال كبيرا.

والحكومة المصرية، مطالبة بسداد أقساط ديون خارجية ضخمة خلال عام 2024، حسب رويترز، تبلغ نحو 42.26 مليار دولار، منها نحو 4.89 مليارات دولار أقساط لصندوق النقد الدولي فقط.

وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج في العام المالي 2022 /2023 بنسبة 30 % إلى 22 مليار دولار مع اتجاه العاملين في الخارج، لإرسال أموالهم لأسرهم، بعيدا عن السوق الرسمية، بسبب انخفاض سعر الدولار الرسمي، عن سعره في السوق الموازية بنسب كبيرة.

ودائع دول الخليج وليبيا في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في مصر اليوم

وتبلغ قيمة ودائع دول الخليج، وليبيا في البنك المركزي المصري، حسب أحدث بياناته أول الشهر الجاري، نحو 29.9 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من دول الخليج، ودائع متوسطة وطويلة الأجل، ونحو 14.9 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل لدول الخليج، وليبيا.

ويتوقع بعض محللي الاقتصاد، وأسواق المال، حسب رويترز، أن يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية تتضمن تخفيض قيمة الجنيه المصري “تعويم الجنيه”، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.