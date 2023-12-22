استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، في شركات الصرافة، مع ترقب المتعاملين لقرار البنك المركزي المصري، حول أسعار الفائدة، كما ظل سعر الدولار في مصر، يدور حول نفس مستويات الأسعار، خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

ويوما الجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك العاملة في مصر.

وتباين متوسط أسعار أغلب العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، خلال تعاملات شركات الصرافة اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، وتعاملات السوق الموازية “السوداء”.

تثبيت أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، كما هي دون تغيير، كما توقع الخبراء.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إنها ثبتت سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25%.

وجاء قرار البنك المركزي المصري، كما توقع أغلب المحللين، في استطلاعين للرأي أجرتهما وكالتا رويترز، وبلومبرغ.

وأضافت اللجنة في بيان، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى نسبة 2.9% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بمعدل 3.9% في الربع الأول من العام نفسه، كما تباطأ معدل التضخم الإجمالي في الشهرين الماضيين.

ويرى الخبراء، وفقا لاستطلاعي الرأي اللذين أجرتهما الوكالتان، أن الحكومة المصرية، ستتريث حتى بداية العام المقبل، لاتخاذ أي قرار، أو إجراء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء كان ذلك، رفع أسعار الفائدة، أو تعويم الجنيه المصري.

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

نستعرض فيما يلي أسعار أبرز العملات العربية، والأجنبية في مصر، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، في شركات الصرافة، ومتوسط أسعارها خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 في البنوك وشركات الصرافة

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

ظل متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، ثابتا حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع،

وفي البنوك، وشركات الصرافة في مصر، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

ويحدد سعر الدولار في مصر لدى شركات الصرافة، وفقا لقوانين البنك المركزي المصري، بناء على سعر الدولار في بأحد البنوك العاملة في مصر، بفارق يتراوح بين قرشين إلى 5 قروش، ولا يجوز تغيير البنك الذي تتعامل معه شركة الصرافة، إلا بعد موافقة البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، وهو ثاني أكبر البنوك الحكومية، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في البنك الأهلي المصري.

فيما سجل سعر الدولار، في مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، أعلى سعرا للشراء بـ 30.90 جنيها.

وفيما يلي جدول سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

استقر متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، في تعاملات محدودة بالسوق الموازية “السوداء”.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، نحو 50.50 جنيها للشراء، و51.50 جنيها للبيع.

والاتجار بالعملات الأجنبية، وتداولها خارج السوق المصرفي الرسمي، مجرم بحسب قانون العقوبات المصري، ويعاقب مرتكبها بعقوبة شديدة، تتضمن السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 33.85 جنيها للشراء، و33.97 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.73 جنيها للشراء، و33.84 جنيها للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الجمعة، خلال التعاملات بالسوق الموازية، إلى نحو 55.48 جنيها للشراء، و56.58 جنيها للبيع، مقابل نحو 55.42 جنيها للشراء، و56.51 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

وصعد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، حسب موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 39.048 جنيها للشراء، و39.183 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.01 جنيها للشراء، و39.15 جنيها للبيع، أمس.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات السوق السوداء، إلى نحو 63.90 جنيها للشراء، و65.17 جنيها للبيع، مقابل نحو 63.97 جنيها للشراء، و65.24 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الجمعة، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.24 جنيهات للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في السوق السوداء، ثابتا عند نحو 13.49 جنيها للشراء، و13.76 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة خلال التعاملات بالسوق السوداء، قرشا واحدا إلى نحو 13.76 جنيها للشراء، و14.04 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.75 جنيها للشراء، و14.03 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، حسب بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 100.32 جنيه للشراء، و100.668 جنيها للبيع، مقابل نحو 100.16 جنيه للشراء، و100.62 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، إلى نحو 164.27 جنيها للشراء، و 167.52 جنيها للبيع، مقابل نحو 163.42 جنيها للشراء، و 166.66 جنيها للبيع.

توقعات قيمة قرض صندوق النقد الجديد لمصر

مقر صندوق النقد الدولي

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، الخميس، إن المفاوضات الحالية بين الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، تدور حول مضاعفة قرض صندوق النقد، من 3 إلى 6 مليارات دولار، نتيجة ظهور أهمية مصر الجيوسياسية، خلال استمرار حرب إسرائيل على غزة.

أضافت المصادر، أن البلد الأكثر سكانا في منطقة الشرق الأوسط، تقترب من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة قرض صندوق النقد من 3 إلى 6 مليارات دولار تقريبا، أو قيمة قد تصل لأعلى من ذلك.

وكشفت المصادر، أن الحكومة المصرية، تتفاوض أيضا مع شركائها من دول الخليج، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف، للحصول علي قروض جديدة لسد الفجوة التمويلية، التي تعاني منها خلال العام المالي الحالي.

وكشف معهد التمويل الدولي، في تقريره منتصف الشهر الجاري، عن فجوة تمويلية قدرها 7 مليارات دولار تعاني منها الحكومة المصرية، خلال العام المالي الحالي 2023 / 2024.

المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد

كشف مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، عن استمرار محادثات مصر، مع صندوق النقد الدولي، وعدم توقفها خلال الفترة الماضية، موضحا أن حصيلة إيرادات خصخصة بعض الشركات الحكومية خلال الفترة الماضية بلغت 5.6 مليارات دولار.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الحكومة المصرية، ستعلن قريبا عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، عن برنامج إصلاح جديد، مرتبط بقرض للصندوق، لم يحدد قيمته.