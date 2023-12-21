واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، استقراره في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

وتباين متوسط أسعار أغلب العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، خلال تعاملات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، في البنوك العاملة في مصر، وتعاملات السوق الموازية “السوداء”.

أين تتجه أسعار الفائدة في مصر؟

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

يتوقع خبراء اقتصاد دوليون، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، سعر الفائدة، رغم توقعاتهم باستئناف الحكومة المصرية، برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية ثالثة.

وأيد 14 خبيرا من بين 20 خبيرا استطلعت رويترز آراءهم الاثنين الماضي، أن سعر الفائدة على الودائع ستظل 19.25%، وعلى الإقراض، بنسبة 20.25%.

ويرى هؤلاء الخبراء، أن الحكومة المصرية، لن تتخذ أي قرار حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء تعويم الجنيه المصري، أو رفع سعر الفائدة، إلا بعد بداية العام المقبل.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

وهذه أسعار أبرز العملات العربية، والأجنبية في مصر، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، حسب بيانات السوق المصرفي، ومتوسط أسعارها خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 في البنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

ظل متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وفي البنوك، وشركات الصرافة في مصر، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم الخميس في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، بلغ سعر الدولار اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر.

بينما في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، أعلى سعر للشراء بـ 30.90 جنيها.

وفيما يلي جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، ارتفاعا طفيفا بلغ 10 قروش في تعاملات محدودة بالسوق الموازية “السوداء”.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 50.50 جنيها للشراء، و51.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.40 جنيها للشراء، و51.40 جنيها للبيع.

وتداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي الرسمي، جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، بعقوبة شديدة، تشمل السجن المشدد، إلى جانب غرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، حسب موقع البنك المركزي المصري، انخفاضا طفيفا إلى نحو 33.73 جنيها للشراء، و33.84 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.74 جنيها للشراء، و33.86 جنيها للبيع، أمس.

بينما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الخميس، خلال التعاملات بالسوق الموازية، إلى نحو 55.42 جنيها للشراء، و56.51 جنيها للبيع، مقابل نحو 55.35 جنيها للشراء، و56.44 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، حسب موقع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إلى نحو 39.01 جنيها للشراء، و39.15 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.21 جنيها للشراء، و39.35 جنيها للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات بالسوق السوداء، إلى نحو 63.97 جنيها للشراء، و65.24 جنيها للبيع، مقابل نحو 64.23 جنيها للشراء، و65.51 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.24 جنيهات للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الخميس، في السوق السوداء، إلى نحو 13.49 جنيها للشراء، و13.76 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.45 جنيها للشراء، و13.72 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

وواصل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، استقراره، اليوم الخميس، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس خلال التعاملات بالسوق السوداء، إلى نحو 13.75 جنيها للشراء، و14.03 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.72 جنيها للشراء، و13.99 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

وزاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، حسب بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 100.16 جنيه للشراء، و100.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.14 جنيه للشراء، و100.52 جنيه للبيع، أمس.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات بالسوق السوداء، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، إلى نحو 163.42 جنيها للشراء، و166.66 جنيها للبيع، مقابل نحو 165.15 جنيها للشراء، و 168.43 جنيها للبيع.

ما هي نتيجة محادثات مصر وصندوق النقد؟

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الأربعاء، إن محادثات مصر، مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة المصرية، ستعلن قريبا عن خطة زمنية جديدة، تم وضعها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

وكشف رئيس الحكومة المصرية، عن حصيلة إيرادات بيع حصص في أصول الدولة، والتي بلغت 5.6 مليارات دولار.