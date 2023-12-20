ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، ثابتا في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، فيما دار متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات محدودة بالسوق الموازية “السوداء”، حول نفس مستويات أسعار الأمس.

واستقر متوسط أسعار أغلب العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، في تعاملات البنوك العاملة في مصر، بينما تباينت أسعار هذه العملات في تعاملات السوق الموازية “السوداء”.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

ورجح محللون اقتصاديون، وماليون، أن يثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة له المقرر غدا الخميس، وذلك على الرغم من توقعاتهم ببدء الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي في الفترة المقبلة، بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد رجح هذا التوقع، 14 محللا من بين 20 محللا ماليا، واقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم الاثنين الماضي، بينما توقع 6 محللين ماليين ارتفاع أسعار الفائدة ما بين 100، و300 نقطة أساس.

ويحدد البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بنسبة 19.25 % على الوادائع، ونسبة 20.25% على الإقراض.

ويعتقد أغلب المحللين في استطلاع الرأي، أن الحكومة المصرية، سوف تنتظر حتى يناير المقبل، لتنفيذ أي قرارات تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل رفع أسعار الفائدة، أو تعويم الجنيه المصري.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

وهذا هو متوسط أسعار أبرز العملات العربية، والأجنبية في مصر، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، رسميا حسب بيانات البنوك العاملة في مصر، والبنك المركزي المصري، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 في البنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، في البنوك العاملة في مصر، وشركات الصرافة في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو ما سجله سعر الدولار في البنك الأهلي المصري.

وسجل أعلي سعرا لشراء الدولار، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، في مصرف أبوظبي الإسلامي، بـ 30.90 جنيها للشراء.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

ظل متوسط سعر الدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، مستقرا في تعاملات محدودة بالسوق الموازية “السوداء”.

وسجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، نحو 50.40 جنيها للشراء، و51.40 جنيها للبيع.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 33.74 جنيها للشراء، و33.86 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.65 جنيها للشراء، و33.77 جنيها للبيع، أمس.

فيما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء، خلال التعاملات بالسوق الموازية، إلى نحو 55.35 جنيها للشراء، و56.44 جنيها للبيع، مقابل نحو 55 جنيها للشراء، و56.09 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

وزاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 39.21 جنيها للشراء، و39.35 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.03 جنيها للشراء، و39.17 جنيها للبيع، أمس.

كما صعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات بالسوق السوداء، إلى نحو 64.23 جنيها للشراء، و65.51 جنيها للبيع، مقابل نحو 63.71 جنيها للشراء، و64.97 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.24 جنيهات للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات الأربعاء في السوق السوداء، إلى نحو 13.45 جنيها للشراء، و13.72 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.39 جنيها للشراء، و13.66 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء خلال التعاملات بالسوق السوداء، قرشا واحدا، إلى نحو 13.72 جنيها للشراء، و13.99 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

وتراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، حسب بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 100.14 جنيه للشراء، و100.52 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.19 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع، أمس.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات بالسوق السوداء، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، إلى نحو 165.15 جنيها للشراء، و 168.43 جنيها للبيع، مقابل نحو 163.24 جنيها للشراء، و 166.48 جنيها للبيع.

وتداول العملات الأجنبية خارج البنوك العاملة في مصر، وشركات الصرافة، جريمة يعاقب عليها القانون المصري، بعقوبات شديدة، تتضمن السجن المشدد، وغرامة بالملايين.